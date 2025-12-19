即時中心／張英傑報導

台南市永康區驚傳一起5月大男嬰遭父母棄屍案；據了解，由於該名男嬰沒有準時施打疫苗，台南市社會局經衛生局通報後進行家庭訪視，不過，今（2025）年10月該家庭突然失去聯絡，社會局請警方協尋，花了一個多月找到男嬰父母，不過男嬰當時不在父母身邊，經過警方追問，才得知男嬰赤裸身體被用黑色塑膠袋包裹後，棄屍於大排水溝。





警方調查，這名男嬰出生後，沒有準時施打疫苗，社會局經衛生局通報進行訪查，發現該家庭父母居無定所，隨後被列為脆弱家庭列管。

廣告 廣告

不過，由於今年10月該家庭失聯，警方協助尋找並動員追查，昨（18）日晚間7時找到男嬰父母，但當時男嬰不在父母身邊，警方追問才得知男嬰已經死亡。

對此，社會局表示接到通報後立即啟動關懷追蹤訪視，現在全案進入司法程序調查，後續依兒少法102條進行裁處，社福中心也會進行喪葬服務的協助。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／失聯一個多月露餡 台南男嬰死後疑遭父母棄屍

更多民視新聞報導

2026跨年疏運！高雄捷運、輕軌延長營運至「這時」 交管措施曝光

南投男子「遭狙殺」命喪鄰居刀下 凶嫌犯案後打110自首

披綠袍參選2026台北市長選舉？林右昌表態了

