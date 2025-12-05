失聯2年孫子被遣返金門！「鹹粥嬤」熱淚迎接：火爐、豬腳麵線都準備好了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國公安3日將10名涉詐台籍人士透過小三通遣返金門，其中備受關注的「彰化鹹粥嬤」愛孫也名列其中。阿嬤日前接到電話，黃姓孫子告知自己已在金門，她得知後立刻在家準備火爐與豬腳麵線，要幫孫子「過火」去霉運。

阿嬤得知後立刻在家準備火爐與豬腳麵線，要幫孫子「過火」去霉運。（圖／議員賴清美提供）

這起事件可追溯到去年3月，黃男獨自外出後失聯。警方追查發現他曾出境泰國，之後轉往柬埔寨便音訊全無，直到傳出他在中國涉嫌詐欺遭逮捕、後被判刑服刑，家人才得知確切下落。

廣告 廣告

本月3日，中國公安將10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍年輕男子遣返金門，多人表示自己是被拐騙至柬埔寨從事詐騙，最後在中國落網並於山西太原服刑，因刑期屆滿遭集中遣返出境。

彰化縣議員賴清美透露，黃男3日晚間打電話向阿嬤報平安，並表示人在金門警局，需要機票與住宿費才能返台。阿嬤在各界協助下緊急籌到2萬元匯款，坐等孫子回家。她也準備好火爐、豬腳麵線，盼以傳統方式替孫子祈求平安順利，並感謝各界與海基會協助。

彰化地檢署表示，黃男先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到遭到發布通緝。昨（4）晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷黃男通緝身分，但諭知限制住居，並限制出境、出海，全案將繼續偵辦。

更多FTNN新聞網報導

中國「用小三通遣返」10台籍詐欺犯！金門警方派20人戒護、4通緝犯當晚發監

龍忠蛋行喊冤「毒又不是我放的！」 指控：彰化縣府有疏失

快訊／4萬顆芬普尼毒蛋流入市面！「龍忠蛋行」負責人20萬交保

