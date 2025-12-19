失聯20年網上尋父！親爸竟是香港資深演員 認了29歲兒談「刷臉尋親」真相
TVB年度重頭大劇《璀璨之城》目前正火熱於澳門、珠海等地取景拍攝，17日在澳門金碧坊舉行盛大的開鏡儀式，主演張智霖與一眾演員皆盛裝出席。其中參與演出的資深演員煒烈（本名劉永偉）成為媒體關注焦點，他在受訪時提及近期引發網路熱議的「尋父事件」，透露失聯近20年的兒子Mic（劉盈灃）日前在網路上貼出兒時合照尋親，父子兩人原本已約好見面，沒想到最後對方卻臨時缺席，讓滿懷期待的他坦言非常失望。
73歲煒烈曾演出《我和殭屍有個約會》《棟仁的時光》現為TVB無綫電視基本藝人合約藝人。日前有位網名「Mic」的網友在社群平台發文，希望能找回失散多年的父親，並附上一張父親抱著幼兒時期的溫馨合照。
網路尋親引發轟動！身分確認卻因關注度太高喊卡
照片曝光後，外界認出照片中的父親是香港資深演員煒烈。Mic透露因為失去聯繫方式多年未見，如今年近30歲不想留下遺憾，希望能與父親吃頓飯。煒烈隨後大方承認Mic就是他的長子，兩人已近20年完全沒有聯絡。然而，或許是因為網路關注度瞬間飆升超出預期，Mic隨後便刪除貼文，讓重逢之路再添變數。
跨越20年的父子情！煒烈喊話：見到面第一件事想抱他
談及對兒子的思念，煒烈感性表示，兒子今年應該已經29歲了，當年並非自己不負責任，而是與其生母分開後，雙方情況複雜才失去聯繫。煒烈回憶道，在兒子9歲之前自己都有聯絡並親自照顧，如今得知兒子主動尋親，心裡其實非常開心。
被問到如果真的見到面，第一件事想做什麼？煒烈毫不猶豫地回答：「我會抱住他，問問他這些年過得怎麼樣。畢竟是自己的親骨肉，如果他能叫我一聲爸爸，那真的會很開心。」他坦言自己個性剛強，會不會激動落淚說不準，但內心早已做好了隨時見面的準備。
餐廳苦等卻換來一場空！父親無奈喊話：隨時等他找我
在一位熱心記者牽線下，父子雙方原本相約在西環的一間餐廳進行「世紀重逢」。當天煒烈滿懷期待抵達現場，沒想到最後一刻記者卻告知煒烈，兒子表示「還沒準備好」，最終決定不現身。
煒烈失望地表示，見不到面當然不開心，雖然理解兒子可能被網路輿論嚇到，但身為父親，想念的心情是不言而喻的。他也透過媒體向兒子隔空喊話：「希望他乖一點，我很想和他吃頓飯，了解他的近況。」煒烈強調目前只能等待兒子主動聯繫他，希望能彌補這20年來的空白。
