失聯20年！網友突發文尋父...73歲男星證實了：是我兒子 鬆吐團聚意願

娛樂中心／蔡佩伶報導

有網友發文稱煒烈是他父親，希望可以件上一面。（圖／翻攝自IG＠pag.hk）

香港資深演員煒烈（劉永偉）入行多年，讓觀眾留有印象，近日，掀起關注的是，有名自稱是煒烈失散多年的兒子，發文透露想與父親見上一面的願望，對此，煒烈證實照片中的小孩的確是他兒子。

根據《香港01》報導，名叫Mic的網友在Threads曬出還是嬰兒時期，被父親抱在懷裡的照片，自稱爸爸是香港資深演員煒烈，表示父母分開之後，還有跟爸爸見過幾次面，不過唯一聯絡方式早在多年前遺失，如今希望可以借助網友的力量，找回失聯多年的爸爸，但貼文已於昨（18日）刪除，消息曝光立刻引起網友討論。

對此，煒烈向媒體證實照片中的小孩「是我兒子」，透露對方是他的長子，坦言自從前女友把孩子接走後，父子兩人就再也沒有見過面，煒烈表示這些年來也在網路上尋找過兒子的下落，但都是無功而返，不禁感慨20年過去，兒子長大了「他變成什麼樣我都不知道」，最後煒烈表達想跟兒子見面的意願，認為自己已經老了，「希望能在有生之年團聚」。

煒烈證實有個失聯20年的兒子。（圖／翻攝自IG＠pag.hk）

