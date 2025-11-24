失聯23年父猝死廈門！房間悲擺全家福 兒拒認「冰屍16天」

近日，一名57歲的台灣宋姓男子，在大陸廈門工作期間不幸猝死，遺體直到六天後才被鄰居發現。據了解，宋男的兒子因為與父親失聯已達23年，選擇拒絕前往處理後事，這使得遺體的處理陷入法律與倫理的僵局。

「快樂天堂基金會」的董事長張雪如表示，該基金會近期接獲此案，並立即聯繫宋男的前妻及兒子，希望能夠協助處理遺體事宜。然而，兒子明言不願意處理此事，甚至拒絕簽署任何委託書，導致遺體目前只能被動冰存，可能長達數年之久。

張雪如指出，整理宋男房間時發現的物品讓人心酸不已。床頭擺滿他與前妻、兒子的合照，還珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像和兒子幼年的照片。「看得出來，他內心最深處牽掛的，就是這個再也無法挽回的家。」

張雪如提到，根據兩岸現行法律，只有直系親屬才能簽署文件以決定遺體的火化或運回台灣，這使得基金會無法介入。她感慨，這不僅是法律問題，更是家庭隔閡與人倫責任的悲劇。宋男的房間裡擺滿了與前妻和兒子的合照，顯示出他對家庭的深切思念。

她呼籲政府能夠主動協調兩岸機制，針對無直系親屬願意處理的遺體建立應變通道，協助讓台灣人在外逝世後能夠回到故土，落葉歸根。

