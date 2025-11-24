失聯23年父赴廈門猝逝 兒拒認屍卡兩岸法規成無主遺體

[Newtalk新聞] 一名57歲台籍男子長期獨自在中國工作，於近日在廈門猝逝。相關單位協助辦理後事時卻出現卡關。男子失聯長達23年的兒子，明確表示不願處理後事，使遺體送至殯儀館冰存已16天，陷入兩岸法規與人倫僵局。





「快樂天堂基金會」董事長張雪如近日在臉書貼文分享，基金會協助無喪葬費個案多年，14日獲報一名57歲的台籍宋姓男子在廈門獨居離世，初步判定為猝死。基金會聯繫宋男前妻與兒子，但兒子回應「他失聯我23年，我不願意前往大陸辦理後事」，也拒絕簽署委託書。依兩岸現行的法律規定，只有直系親屬能簽署火化、返台或安葬文件，中國當局與基金會皆無權擅自處理。

廣告 廣告





張雪如指出，宋男長期獨自在中國廈門工作，本月8日猝逝，遺體6天後才被鄰居發現，後續送至殯儀館已16天。目前遺體只能繼續無限期冰存，「也可能再也回不了自己的土地」。她感嘆，這不只是法律問題，更是一場家庭隔閡的人倫悲劇，「23年的失聯，背後可能有外人不知道的傷痛和故事，但一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場。」





令人鼻酸的是，基金會整理宋男遺物時發現，他床頭擺滿與前妻及兒子的合照，還珍藏一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片。張雪如表示，台灣人在中國離世卻因法規限制無法運回的狀況並非首例，呼籲政府主動協調，建立兩岸案件的應變機制，以免類似的無主遺體困境一再發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

一台斤只要6元？中國豬肉價崩恐爆走私潮 買肉前必看「這兩碼」保平安

台中西柳橋下今晨火警！消防局半小時內撲滅驚見焦黑男屍