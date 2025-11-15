失聯250天「違停」被查竟開溜 騎士幫攔阻
新北市三峽有失聯移工，因為違停遭警方盤查，結果他竟落跑，熱心民眾發現後緊追在後幫忙追捕，騎士行經聽見巨響，也加速堵住對方去路，不到5分鐘成功讓員警將人壓制在地。
發生於14日晚間7點多，當時一名失聯移工違停在新北市三峽民生街的貨車專用格內。熱心民眾簡先生表示，當時警察在他前面，他告訴警察自己無法停車進去，而警察開始對違停車輛開單。簡先生認為正常人看到警察開單會趕快出來把車移走，但那名移工卻躲在裡面，直到警方查詢身分時才突然逃跑。
警方發現這名移工有異狀後立即追捕，簡先生也跟著一同追趕並沿路大喊，幫助警方追捕逃跑的移工。在追逐過程中，警察因奔跑過度而喘到不斷乾咳，追了約三百公尺後，一名熱心騎士發現情況，立即催油門加速衝上前，成功攔住逃跑的移工。
這名熱心騎士表示，他是聽到有人喊「別跑別跑」時才注意到警察在追嫌犯。他騎摩托車堵住嫌犯的去路，導致嫌犯跌倒了兩三次，警察才順利將其壓制住。騎士還表示，如果遇到被攻擊的情況，他會把摩托車丟在旁邊，與嫌犯硬碰硬，至少撐到警察趕到現場。經查，被捕的是39歲阮姓越南籍移工，因未在原本工作崗位上班而被雇主通報失聯，已經逃了250天。這次他只是騎車去買東西，卻因一時方便亂停車而暴露身分，最終將被遣返回國。
