失聯3年！移工開贓車逛大街 拒警攔查「逆向撞3車」警匪追逐畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

馮姓失聯移工駕車逃逸。（圖／翻攝畫面）

桃園市街頭昨（11日）晚間發生驚險車禍事故！員警巡邏時發現贓車，要對方停車受檢卻加速逃逸，並在逃逸途中逆向撞上公車、機車騎士，導致3人受傷。警方查出駕駛是35歲失聯的越南籍馮姓男子，馮男肇事後還棄車逃逸，警匪追逐200公尺後，在優勢警力及民眾協助下，將馮男壓制逮捕歸案。

馮男逆向撞車。（圖／翻攝畫面）

桃園分局警方昨晚在巡邏時，在三民路三段發現一輛失竊自小客車(車牌已註銷)，立即尾隨並示意該車停車受檢，該駕駛拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。

通報攔截圍捕後，馮男於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車騎士，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷，駕駛馮男（越南籍、111年已通報失聯）困於車陣中棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將其壓制逮捕。

馮男棄車逃逸後被警方壓制。（圖／翻攝畫面）

支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。所長黃龍泰趕往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息，全案依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。

