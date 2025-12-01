失聯4天的新北市郭姓退休校長遺體尋獲 待運送下山

失聯第4天的新北市郭姓退休校長遺體已尋獲，待運送下山，但因山區天氣惡劣，直升機無法降落，正商請高山協作員運透下山。 (記者鐘敏綺／ 翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

隨隊攀爬玉山後四峰途中失聯4天的新北市郭姓退休校長，今（1）日清晨6時許，被路過山友發現躺於圓峰山屋附近邊坡草叢內，高雄市消防局搜救人員於7時許接觸患者，證實已明顯死亡，目前已運回山屋，待運送下山。

高雄市消防局第六救災救護大隊表示，因山區天氣狀況不佳，申請直升機運送下山的計劃可能無法成行，將進一步商請高山協作員揹負下山。

高雄市消防局係於11月28日凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報，指一行七人登山隊伍的領隊報案，表示其中一名62歲郭姓男團員（新北市退休校長）失聯，高雄市消防局接報後立即組成搜救小組配合玉管處、保七員警，並召集旗美山域搜救義消分隊等搜救人員前往救援，共出動三個梯次、三十人前往；且並利用空拍機及繩索垂降下切山谷搜索，均無所獲。

今（1）日清晨6時許，有登山民眾通報在圓峰山屋附近邊坡草叢內發現一名男子倒臥，搜救人員立即趕往查看，確認身分為郭男，已先將遺體送回圓峰山屋，後續將設法運送下山，實際死因仍待相關單位進一步釐清。

搜救人員表示，郭姓退休校長陳屍的圓峰山屋附近邊坡草叢內，曾是他們搜索的範圍，因被樹木阻擋而沒有發現。