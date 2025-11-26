失聯5天奇蹟生還！台中裝甲兵被尋獲比「讚」報平安

陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵，21日獨攀台中八唐縱走失聯5天，今（26）日上午因為聽到他吹哨求救，讓他奇蹟被尋獲。台中市消防局與陸軍十軍團組隊上山搜救，並成功將他載運下山就醫，他也十分興奮的說，謝謝大家幫忙。

裝甲兵被尋獲比讚報平安。圖／台視新聞

26號上午，搜救隊徒步挺進山區，軍方更派出24名特戰官兵加入搜索，就在距離露營區150公處，聽到哨音和呼救聲。當時江姓士兵狂吹「救命神器」哨子，讓搜救隊可以順利定位，再經過空拍機確認，發現人狀況良好、能站能坐、意識清楚，還對鏡頭揮手比讚報平安。

裝甲兵失聯時間序。圖／台視新聞

好消息傳回谷關消防分隊，讓江爸爸和女友懸了好幾天的心，終於能夠鬆一口氣；重回21號早上，江姓士兵趁休假挑戰谷關的「蝶夢八唐」路線，起登後中午有回傳座標，下午4點半登頂後回程，直到晚上7點多，他傳了訊息給女朋友說剩1公里就下山，隨後人就失聯，直到26號上午，搜救隊在南松鶴山附近溪谷找到人。

江姓士兵奇蹟存活靠的不是運氣，而是留在原地待救，加上人位在溪谷旁，僅管沒進食但還能隨時補充水分。失聯近五天，軍警消和搜救團隊，總計出動超過百人，最後成功找到人，也讓這場救援任務，終於告一段落。

