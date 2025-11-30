失聯5年移工成獵人！自製獵槍亂殺石虎、流浪貓販售 被捕舉槍瞄員警

台中淺山區驚爆非法獵殺！2名越南籍移工被控以自製獵槍獵殺保育類石虎、宰殺流浪貓販售牟利，其中潘姓男子失聯近5年，他深入淺山山區「四處游獵」賣野味維生；警方今年六月搜索時，他竟舉槍瞄準嚇阻員警後落跑，但隔日仍遭逮；范姓同案被告已遭判刑，潘男則因涉重罪遭羈押偵辦。

台中后里、新社一帶近期爆發非法獵捕事件，越南籍范姓與潘姓移工今年3月被控宰殺流浪貓並扒皮，以1500元賣給同鄉食用，范男分得500元酬勞；4月間2人再度出手，持自製獵槍獵殺國內保育類石虎，並以3000元出售。

台中地檢署五月掌握線索，先將范男逮捕到案，因認定無羈押必要，改以監控設備限制行動。檢警再溯源查出潘男涉案，6月間持搜索票前往新社、后里多處蒐捕時，潘竟舉槍瞄準員警，喝令其不准動，然後趁亂逃逸，但隔日他便在山區被捕，警方並查扣4把自製獵槍、火藥與組槍工具。

調查發現，潘男自2020年10月起被通報失聯，近五年長居淺山山區，靠獵捕野生動物換取數百至數千元收入，生活飄泊；檢方訊後認定其涉槍砲、野保與恐嚇等重罪，且有高度逃亡、滅證風險，向法院聲押獲准。

其中范姓移工部分，台中地院近日完成審理。范男坦承參與宰貓與獵石虎全案，法院依違反《野生動物保育法》兩罪，共判處4月、8月徒刑（均可易科罰金），並追加5萬元罰金，全案仍可上訴。

