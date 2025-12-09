失聯5年「18天打1377通電話」討錢！爸竟幫她求情

社會中心／饒婉馨報導

陳姓女子與家人已失聯5年，今年5月中開始狂打電話騷擾其父親索取金錢，而且她竟在短短18天內打了1377通電話，因此觸法。台北地方法院審理過後，認為陳女不僅不面對自身錯誤，還一再檢討家人、未見悔意，最終被判處拘役50日，得易科罰金5萬元。





陳女在18天內打了1377通電話給其父親，已觸法。（示意圖／民視新聞）

根據判決書指出，台北有一名陳姓女子已在外生活5、6年，期間與家人幾乎斷聯，今年5月中旬左右因缺錢生活困難，打電話給父親要錢遭拒，才在短短18天內打了1377通電話。經過法院調查後，發現有些撥電時間甚至在凌晨1點、5點和深夜11點等時間，後面她直接跑到家人住處，但仍遭父親拒絕。陳女到案後辯稱，「當我到我家樓下時，看到我哥帶著我爸從旁邊巷子走過來，說要告我跟蹤我爸、騷擾他們，但是是我跟我爸約定好的，約在臺北車站說要給我錢，他對我才是精神迫害，他們變卦不接電話也不說原因，我才用另一個號碼、未知號碼打，他們也不接」。

法官嚴厲譴責陳女行為、態度，並依犯強制未遂罪判處。（圖／翻攝自 Google Maps）

然而，法官對此明確指出，陳女在短時間內密集、連續地撥打電話給其父親，此行為已構成強暴方式的強制手段；她撥打的時間與次數，已非一般社會通念所認的手機正常使用方式，且超過了一般人生活所能容忍的鈴聲、震動合理限度。法官綜合考量後認為，陳女身為四肢健全的成年人，缺錢理應自力更生，卻僅因單方面認為父母應給予金錢，遭拒後便無視父母養育辛勞，以密集電話騷擾的強暴方式逼迫父親交付金錢，並且陳女在審理時一再檢討家人、未見悔意，態度極差，法官對此行為表示嚴厲譴責；反觀陳女父親在法庭上卻是請求，「本案我沒有要告她，但希望被告可以在外好好謀生，請法官判被告無罪，高抬貴手給她一條生路，不要說父母親害她等語」，足見身為被告之父親在見被告困苦、面對訴訟程序時，仍請求法院可以給予被告機會，不希望女兒受苦。最終，依犯強制未遂罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

