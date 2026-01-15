失聯F-16黑盒子訊號已精準定位 空軍證實安排打撈：協調國外廠商協助

【緯來新聞網】空軍一架F-16V戰機在6日晚間夜航訓練墜海，飛官辛柏毅失聯至今。經過1個多禮拜的搜索，尚未找到人員，不過空軍今（15日）證實，已偵查到「黑盒子」發出的訊號，並完成精準定位，將盡速安排進行打撈作業。

飛官辛柏毅依舊失聯，但空軍已偵查到黑盒子的訊號。（圖／海巡署提供）

國防部長顧立雄12日受訪透露，目前派專業船隻去做黑盒子定位，有一些斷斷續續的訊號出來，但國防部還要進一步確認，才能確定黑盒子的定位。



對此，空軍司令部今天針對「0106」飛安事件說明，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。



至於人員搜救部分，國防部表示，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。



空軍司令部進一步指出，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。



另外，根據《中央社》報導，國防部已精準定位黑盒子所在的海域，因位處深海，國內廠商的打撈船隻設備能力有限，已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

