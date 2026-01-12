失聯F-16「黑盒子」出現間歇性訊號！顧立雄證實：將進一步定位
空軍第5聯隊飛官辛柏毅上尉於6日晚間駕駛F-16V戰機，自空軍花蓮基地起飛執行夜間訓練任務期間，疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障而失聯。對此，國防部長顧立雄今（12日）稍早透露，搜救行動仍在持續進行，目前在進行黑盒子定位時，已接收到一些斷斷續續的訊號，但仍待進一步確認。
據《ETtoday新聞雲》報導，顧立雄補充，由於海象狀況不佳，相關船隻暫時無法出港，待海況允許後，將立即展開後續行動，若有任何新進展，將對外說明。
另據空軍說明，辛柏毅當晚駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦發生訊號異常，導致飛官產生「空間迷向」錯覺。
期間，辛柏毅曾透過無線電通報「Two Lost」，表示2號機與長機失散，並回報「我現在高度一直在下降」，隨後3度呼叫準備跳傘。接著該機於晚間7時28分30秒時，飛行高度約1700呎，在花蓮南方36海浬處光點消失，隨後失聯。
顧立雄今在立法院受訪時也解釋搜救進度稱，目前海、空及地面兵力仍持續投入行動。海軍據悉已派出62艘次艦艇，海巡署也相應出動62艘次艦艇支援，並動用16架無人機投入搜索；第二作戰區則沿著花蓮至台東一線持續進行搜尋，累計投入人力達1206人次。
顧立雄進一步說明，現階段已派遣具備專業能力的船隻執行黑盒子定位作業，並已接收到部分間歇性訊號，但仍需進一步確認位置。目前由於海象狀況不佳，船隻暫時無法出港作業；一旦海況轉佳，船隻即可出海，若黑盒子定位情形有任何具體進展，將再對外說明。
