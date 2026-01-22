失聯F-16V黑盒子位處深海2500公尺！ 國軍曝最新打撈進度

針對失聯F-16V戰機的黑盒子打撈作業規劃，空軍司令部督察長江義誠表示，已完成黑盒子精準定位，並掌握位置跟深度，但受限國內打撈能力的限制，所以已尋求國外打撈公司的支援。 圖：翻攝國防部發言人YT

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅本月6日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯。國防部日前已定位失聯F-16V戰機的黑盒子。對此，空軍司令部督察長江義誠今（22）日表示，由於黑盒子位處海面下2,500公尺，以尋求國外打撈公司支援，目前船隻及機具已經完成整備，但本週天候不符合打撈作業標準，而只要天候好轉，就會啟動打撈作業。

國防部日前表示，已精準定位黑盒子所在海域，不過因位處深海，國內廠商能力有限，所以已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

廣告 廣告

國防部今日舉行例行記者會，針對失聯F-16V戰機的黑盒子打撈作業規劃，空軍司令部督察長江義誠表示，已完成黑盒子精準定位，並掌握位置跟深度，深度約在海面下2,500公尺，但由於受限國內打撈能力的限制，所以已啟動尋求國外打撈公司的支援。

江義誠表示，目前相關船隻及打撈機具都完成整備，不過因為這週天候狀況及海象不符合打撈作業標準，所以暫無施作。但他強調，近期只要天候狀況符合作業標準，就會啟動打撈相關的作業。如有任何最新的消息跟進度，會立即通知家屬及向大眾說明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

薩克森邦國會議員首訪高 陳其邁：持續深化台德產業合作

林佳龍透露外交7「重訊」：台美從合作轉合資 雙贏強化關係