失職母家暴兒！害他輟學、不敢回家「靠偷吐司」果腹…童年回憶超不堪

新竹男子阿國（化名）自幼身在家暴、居所不定的環境，常被媽媽阿花（化名）拿衣架、皮帶、鐵棍等器物毆打，未有正當工作收入，經常抽菸、飲酒，不事生產，也未盡母職，還曾一度流落街頭，生活極度困頓。求學階段，還因飢餓到早餐店偷吐司果腹，各種不堪過往，讓他成長過程蒙上極大陰影，因此，成年後，向法院訴請免除對媽媽阿花扶養義務。法官認為，媽媽未善盡照顧之責，訴請免除扶養義務獲准。

判決指出，男子阿國（化名）自幼處於家暴、居所不定的家庭，媽媽阿花（化名）經常和弟弟、爸爸發生爭執，砸東西、肢體衝突是家常便飯；媽媽還曾拿衣架、皮帶、鐵棍等器物毆打，造成孩子頭部破裂，需送醫缝合處置。

小孩還曾被獨留在家中，父母失聯過久，驚動鄰里報警，出動消防車雲梯將人救出，帶回派出所安置；某次洗澡時，還因地面濕滑而跌倒，後腦撞擊浴室台階角落，當場大量出血，未送醫救治，還要求躺在客廳木板用大量衛生紙止血。

童年各種離譜經歷，另阿國永生難忘，在成長過程蒙上極大陰影，且父母離婚後，媽媽未有正當工作收入，經常抽菸、飲酒，不事生產，也未盡母職，還曾一度流落街頭，生活極度困頓。

媽媽跟阿國，好不容易找到住所，但生活依舊痛苦，他還曾因飢餓，跑到房東經營的早餐店偷吐司果腹，被抓到遭逐出，又因此搬家，求學階段也經常翹課未上學，放學後也在外徘徊，直到至天色昏暗才敢回家，各種不堪回憶，直到阿國成年後，無奈向法院聲請減輕或免除對媽媽阿花扶養義務。

阿花出庭時，否認虐待小孩在身邊時都是她賺錢照顧小孩，因丈夫在外面吃喝嫖賭，後來被討債，才會帶小孩出去，在外面流浪，因為壓力太大，精神分裂才被送進療養院，自己本身就缺少人照顧，兒子也都不曾前往探望，更沒用過他的前，生父過世時，婆婆也跑去找她要錢，因此，向法院聲請駁回。

綜合相關證據，法官認為，阿花在兒子阿國成長過程中，動輒施以肢體暴力，長期生活在家庭暴力陰影之下，造成身心極大壓力，又讓小孩長期安置於療養中心，讓他成年前，未善盡照顧之責，只能仰賴祖母協助並自力謀生、求學，導致雙方親子關係冷淡，經審理，訴請免除對媽媽阿花扶養義務有理由，應予獲准。

