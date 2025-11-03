失能、失智已聘外籍看護 可申請長照服務

臺北市政府衛生局提醒失能、失智民眾已聘外籍看護工，可撥打1966長照專線申請長照服務，被照顧者經北市長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長期照顧需要等級第二級以上，可申請專業服務、喘息服務、短期照顧服務、日間照顧及家庭托顧等服務。

「專業服務」是由專業人員到宅指導外籍看護工個別化照護技巧，提升照顧技巧。「喘息服務」與「短期照顧服務」是讓外籍看護工休假，由本國籍照顧服務員協助照顧失能、失智的家人，也讓照顧者得以獲得休息。另，自今年九月起，聘僱外看家庭可使用長照「日間照顧」及「家庭托顧」服務。讓被照顧者獲得專業照顧，同時參與社交活動，促進身心健康。

臺北市衛生局表示，長照2.0不僅是照顧長者，更是支援照顧者的後盾。透過專業團隊的介入與指導，能有效提升照護品質，減少照顧風險。

提醒聘有外籍看護工的長照需求民眾，請撥打1966長照專線申請，可使用「專業服務」及「喘息服務」外，也可申請「交通接送」、「輔具購買、租賃或居家無障礙環境改善服務」，添購助步車、輪椅等行動類輔具方便長輩外出活動，另外也有照顧床、氣墊床、移位腰帶、洗澡椅等輔具可助您照顧更省力！

臺北市衛生局鼓勵市民想進一步瞭解長期照顧服務，可於週一至週五上班時間（8時30分至12時；13時30分至17時30分），撥打1966長照專線（前五分鐘通話免費）洽詢，將有專人提供申請長照相關服務資訊。