「失落的以色列十支派」之一! 以歸回5,800名住印度「瑪拿西之子」猶太居民
[Newtalk新聞] 11 月 23 日，以色列政府通過內閣決議，同意啟動一項規模龐大的移民計畫，將印度東北地區瑪拿西之子（Bnei Menashe）剩餘成員遷移至以色列。根據官方和多家外媒報導，此次計畫將於 2030 年前完成約 5,800 名社群成員的「歸回」（Aliyah）。第一批約1,200 人 預計於 2026 年底前抵達。
政府表示，此次移民行動由以色列猶太事務局（Jewish Agency for Israel）統籌，涵蓋移民資格審查、航班安排、暫住安置、希伯來語學習與宗教轉信等程序。該計畫將耗資約 9,000 萬謝克爾（約新台幣 8.7 億元），以保障移民安置與社會整合。
瑪拿西之子源自印度東北部，主要族群為位於米佐拉姆 （Mizoram）與曼尼普爾（Manipur）邦的民族群體，這些社區居民相信他們是公元前 8 世紀被亞述流放的猶太首領瑪拿西一個兒子的後代，也就是所謂的「失落的以色列十支派」之一的後裔。多數瑪拿西之子曾因歷史、殖民與傳教原因改信基督教。然而，自 20 世紀後期開始，有不少人選擇返回猶太教，恢復猶太習俗與認同。2005 年起，以色列部分拉比正式承認他們為猶太後裔，允許他們申請「歸回」。過去 20 年，以色列已有約 4,000 名瑪拿西成員先後移民。此次新批決議，則是希望完成剩餘社群的歸回。
依照規劃，新移民將主要定居於以色列北部地區，特別是加利利地區（Galilee）以及上拿撒勒（Nof HaGalil）等地。政府官員稱，這不僅是讓分離多年的家庭團聚，也有助於強化北部地區的人口與社會結構。對於以色列而言，此舉一方面滿足「歸回世界各地猶太人」的理念，另一方面也因北部地區近年受安全局勢影響，人口流失或疏散，新的移民能夠補充人口、穩定邊境地區。以國家安全與人口政策角度，此計畫被視為「重要且猶太復國主義的決定」。
雖然瑪拿西之子自稱為猶太後裔，但其血統、歷史、宗教認同分支複雜。許多成員曾信基督教，部分在宗教轉換過程中選擇恢復猶太習俗。以色列接受他們「歸回」，但多數仍須通過正式皈依以及轉信程序。政府提供希伯來語課程、住房與職業協助，以及宗教與社會整合資源。首次移民批次將接受完整準備與安置，希望盡量減少文化、語言與宗教差異帶來的適應壓力。
報導指出，瑪拿西之子所在的印度東北地區（如米佐拉姆、曼尼普爾）多年來存在種族、宗教與地方性衝突。有分析認為，當地不穩定的社會環境與族群緊張，也是促使部分社群選擇「移民以色列」的重要原因之一。對於瑪拿西之子個人與家庭而言，此移民計畫不只是宗教與民族認同的回歸，也可能意味著離開長久生存的家鄉，進入全新語言、文化、宗教與社會結構。
