失言炎上還沒完又遇衰運？詹惟中首爾過節困人潮 網酸：命理師也算不到

記者林宜君／台北報導

知名命理師詹惟中日前因公開評論日本政治人物高市早苗的面相，形容對方「尖嘴猴腮」、「刻薄無福」，相關言論遭外界批評失禮且不尊重，爭議尚未平息，近日詹惟中前往南韓首爾過聖誕節，卻接連碰上行程不順，在社群平台直呼此行是「一個錯誤的決定」。

詹惟中在臉書分享旅途狀況，透露自己前往首爾百貨公司時，恰逢聖誕節前夕人潮高峰，現場「人山人海」，不僅找不到座位，連想喝杯咖啡都困難，只能在人群中擠來擠去。他也以自身經驗提醒粉絲，「聖誕節到任何都會區，真的不要去逛百貨公司」。

除了擁擠的人潮，交通狀況同樣讓他吃足苦頭。詹惟中表示，當天在寒流來襲的低溫中叫車，使用叫車平台卻等了將近30分鐘仍無法上車，讓他形容這段經歷「真的很可怕」，直言是趟不太愉快的旅程。事實上，詹惟中近期爭議頻傳，除了面相言論引發炎上，還被「科技紫微網」創辦人張盛舒指控長期抄襲內容，另有消費者質疑其算命服務品質與過往不符，外界對其專業與誠信也出現質疑聲浪。

面對旅途中接連的不順，詹惟中坦言，原本已付費安排滑雪行程，卻因擔心「運氣不好會骨折」，最終選擇取消，寧可承擔損失也不願冒險。詹惟中語帶感嘆地表示「今年的鬼太多了，我要小心一點」。儘管狀況連連，詹惟中仍在貼文中為自己打氣，強調旅途中也曾遇到好吃的食物與友善的旅人，並表示在街頭遇到不少台灣遊客，澄清「合照不會拒絕」。文末他仍展現一貫自信，向粉絲喊話「跟著老師吧」，甚至直言「未來10年是我的天下」，語氣頗具話題性。網酸「命理師也算不到吧！」。

