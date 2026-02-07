失言風波延燒！ 文總宣布「適當調整」李千娜除夕預錄節目演出

電影《世紀血案》因未事先取得林義雄及家屬授權拍攝，引發外界批評，身為該片演員之一的李千娜卻稱「沒那麼嚴重」，遭到炎上，近日更有網友要求文化總會刪除《WE ARE 我們的除夕夜》中李千娜的演出片段。中華文化總會今（7）日晚間發布聲明指出，「節目將進行適當調整」。

文總表示，「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待」。

