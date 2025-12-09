失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話

巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希9日錄製《天才衝衝衝》1000集。（池宗玲攝）

時隔9個月，徐乃麟、曾國城等主持的華視《天才衝衝衝》9日再次開棚，帶領助理主持巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺慶祝節目1000集。眾人難忘3月開棚時被問及「是否支持黃子佼復出」遭到炎上的陰影，昨面對他人問題都閉口不談，相當謹慎；徐乃麟甚至笑虧受訪地點就是「案發現場」。

主持《衝衝衝》19年，徐乃麟、曾國城很有感觸，尤其現在影視環境不理想，「現在節目關的多、開的少。我們收視率一直很穩定，這麼多年寓教於樂，很多公司在尾牙都會用我們內容」，也常遇到路人表示自己是忠實粉絲。

廣告 廣告

胡瓜入主華視，主持周六晚間的綜藝節目，會擔心「華視綜藝一哥」地位不保？徐乃麟、曾國城謙虛表示，沒想過自己是一哥。曾國城隨興模仿鄭進一，「我是模仿唐從聖的鄭進一」，被曾痛罵唐從聖惹議的徐乃麟笑說：「哇？！哪壺不開提哪壺」，製造笑聲。

籃籃昨被問到緋聞男友郭嚴文、之前在《大集合》被胡瓜誤觸胸部等問題，立刻被華視公關以「要錄影了」為由阻檔；徐凱希被問有無關心邱勝翊，她才說「我沒有關心」，馬上又被公關擋掉問題。徐乃麟笑虧，「現在問這些問題沒人敢答，我們被你們嚇一次還敢接話嗎？」，曾國城則快速起身、離場。