失言一次就怕了！徐乃麟、曾國城重返案發現場噤聲 籃籃避談胡瓜
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城攜手張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱主持《天才衝衝衝》今（9日）錄製1000集，自從談論「黃子佼性犯罪事件」失言後，睽違9個月全員合體，開棚接受訪問，但這樣的經歷有過一次就怕了，他們今天任何時事都不敢回答，徐乃麟笑看大批媒體「案發現場」，華視公關團隊也全力以赴擔任「擋擋團」，很多不甘節目的提問都「秒殺」。
徐乃麟（右）、曾國城自嘲失言風波。（圖／記者陳明中攝）
一個節目能夠做19年、錄到1000集實在不容易，徐乃麟欣慰表示：「像曾國城說的，現在節目關的多開的少，能做到收視率一直很穩定，有製作單位的努力、主持群大家的默契，這麼多年節目的內容真的是寓教於樂，很多尾牙都是偷我們的內容做遊戲。《衝衝衝》不管怎樣，路人說是忠實觀眾，我們就覺得很窩心。」
徐乃麟（左）重返案發現場怕到不敢坐下。（圖／記者陳明中攝）
《天才衝衝衝》除了徐乃麟、曾國城，身邊女伴換過不少人，倒是張文綺留最久，已經待在這11年，但徐乃麟笑稱，「要找到這樣的資質、腦容量跟她一樣不容易」，曾國城給下結論「平庸又有特色，褒貶參半」，徐乃麟補充：「以張文綺現在的表現要能替代她真的沒有，要笨，還要笨得很自然，人家問她是不是真的笨啊？她不是真的笨，是實實在在的笨。」
其實，張文綺有話想說「我也有過瓶頸」，當有新主持人加入時，她感到很慌張，覺得自己變得不好笑，「因為越來越聰明了，不容易呀！你知道嗎」，曾國城笑說：「妳會講這句話就很好笑了！」
籃籃（左）加入節目，讓張文綺備感威脅。（圖／記者陳明中攝）
他們期待未來能夠有出國的行程，或是舉辦能與觀眾一同遊戲的活動，最好是能包一艘郵輪、取名「衝衝號」。此外，胡瓜已經加入華視，一哥地位要讓給誰？籃籃恰巧與三位大哥都有合作，誰是最棒的呢？她根本答不出來，頻頻解釋會說真心話「各有各的特色，都很棒」，但徐乃麟才不想聽，只想聽到「乃哥是最棒的」。
《天才衝衝衝》錄製1000集。（圖／記者陳明中攝）
至於先前籃籃在和胡瓜的另一個節目被誤觸胸部，她還順勢被小禎「認愛」郭嚴文，但有關這些問題，她一率回答不了，全都被擋掉；想當然，徐凱希被問到好友王子的近況，無法回答。徐乃麟笑喊：「你們現在問這些沒有人會答的，我們被你們嚇一次還敢接話？」曾國城下意識起身「我先主動站起來」，記者會就結束。
徐乃麟（右）、曾國城很有默契。（圖／記者陳明中攝）
