失誤一堆 莎芭蓮卡險勝晉16強

莎芭蓮卡力拚生涯第3座澳網單打冠軍。

本報綜合外電報導

白俄羅斯好手莎芭蓮卡23日擊敗奧地利對手波塔波娃，晉級16強，力拚生涯第3座澳網單打冠軍。美國好手高夫面對同胞巴提斯特，開賽後發球出狀況先丟一盤，但隨即回穩而逆轉勝出。波蘭好手斯威雅蒂前一天則以6比2、6比3直落二輕取對手闖進第3輪；美國女將基斯也順利晉級，向衛冕之路邁進。

頭號種子莎芭蓮卡鏖戰2小時2分鐘，終場7比6（7/4）、7比6（9/7）險勝生於俄羅斯的非種子選手波塔波娃。坐擁4座大滿貫賽單打金盃的莎芭蓮卡全場出現44次非受迫性失誤，遠高於波塔波娃的25次。

第3種子高夫則以3比6、6比0、6比3力克巴提斯特，接下來將遭遇捷克第19種子穆霍娃，爭取8強門票。

高夫在自己首個發球局兩度雙發失誤，遭到24歲的巴提斯特回破。丟掉首盤後，高夫次盤僅13分鐘便取得3比0領先。世界排名第3的她費時35分鐘以6比0收下第2盤。相較首盤出現4次雙發失誤，她次盤發球即明顯回穩。

前一天，基斯對決美國同袍排名第92的克魯格時，僅花費23分鐘便拿下首盤，次盤在一度2比5落後情況下急起直追，最終以6比1、7比5擊倒對手。接下來將對戰捷克老將普里斯科娃。

斯威雅蒂闖進澳網第3輪。（路透）

另一場比賽，大會第2種子斯威雅蒂則她對戰捷克女將鮑茲科娃完全掌控局勢。斯威雅蒂坐擁6座大滿貫金盃，但尚未在澳網封后。