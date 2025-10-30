失蹤人妻出獄後首次親吐幕後真相 還原全美震驚謊言案件

【緯來新聞網】一場發生於 2016 年的離奇失蹤案震撼全美，雪莉帕皮尼（Sherri Papini）在失蹤數日後滿身傷痕歸來，並聲稱自己遭人綁架；不過在聯邦調查局密切追查後，卻以說謊為由將她起訴，引起當時社會一片譁然，戲劇性的轉折更被改編為電影！TLC 旅遊生活頻道最新紀錄片《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》（Sherri Papini: Caught in the Lie）將帶領觀眾拼湊案件的全貌，並於 11 月 2 日起每星期日晚間 11 點在 TLC 旅遊生活頻道全台首播。

事件主角雪莉帕皮尼首次於鏡頭前接受專訪。（圖／TLC提供）

4 集的節目將從事件起點出發完整回顧本案，包含雪莉帕皮尼失蹤前與丈夫的相處過程、疑似遭綁架又突然出現於公路旁的疑點，到最終被聯邦調查局逮捕的後續發展。而雪莉帕皮尼作為事件主角，亦親自於鏡頭前獨家受訪、闡述她的記憶，使觀眾能夠深入她在失蹤期間及後續接受調查時的心理狀態。此外，紀錄片也追蹤了雪莉帕皮尼在 2022 年認罪後所面臨的處境，如她與前夫的監護權爭奪戰。

當年主辦此案的聯邦調查局人員 Denise Farmer 以退休身分回顧事件細節。（圖／TLC提供）

透過訪談相關人士如雪莉帕皮尼的親人、調查本案的聯邦人員等，以及大量資料畫面、法律文件和法庭紀錄，節目將揭開事件與大眾認知截然不同的一面。究竟雪莉帕皮尼是否真的遭到綁架，背後又是否另有隱情？《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》將於11 月 2 日起每星期日晚間 11 在TLC 旅遊生活頻道首播。

雪莉帕皮尼的大姑表示她回家當天滿身疹子與瘀青。（圖／TLC提供）

