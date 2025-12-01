失蹤人妻驚傳變臉？驚人近況震撼曝光全網追追追？《好運來-EP244精彩片段》

四季線上/陳玲慧報導

到底是那一句暗號救了他？江芸菲 (白家綺 飾) 被趙明志 (翁家明 飾) 和楊克帆 (曾子益 飾) 救醒，並告知她已懷孕。

陳逸凱 (吳東諺 飾) 獲知消息驚喜交集。他在克帆監視下，想方設法求救陳曉剛 (王燦 飾) 和陳天虎 (龍天翔 飾)。

江芸菲能否在陳曉剛的安排下順利逃脫？敬請大大期待喔！

👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》

