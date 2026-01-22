失蹤台籍夫婦家屬抵熊本 阿蘇市長宣布封火山口觀光區：救人第一

日本警方已在火山口發現機體殘骸。（熊本縣警提供）

日本熊本縣阿蘇市20日發生火山口觀光直升機墜毀意外，造成機上3人，包含機長、2名台籍夫妻檔旅客失蹤，但因地形險惡、氣候不穩，日本警消、自衛隊持續找方法接近現場，家屬已在昨（21日）抵達熊本市，今（22日）阿蘇市長松嶋和子前往視察並宣布，在救出失蹤者前，將封閉火山口參觀區。

阿蘇市長松嶋和子今（22日）前往火山口視察，受訪時表示，因火山氣體、水蒸氣讓現場視線非常差，情況相當嚴峻，將繼續與相關單位合作全力救援，同時表示，雖然對觀光遊客感到抱歉，但救人為第一優先，因此在完成搜救任務前，會持續封鎖火山口參觀區。

日本熊本縣阿蘇火山口是當地知名觀光勝地，「阿蘇卡德利動物樂園」還有觀光直升機能在高空一覽壯麗火山口，不過20日上午卻發生失聯意外，一架直升機遲遲未在時間內返航，且乘客手機疑發出劇烈撞擊通報，園方報案後，日本警消啟動搜救行動。

目前日方已在阿蘇中岳火山口內發現機體殘骸，不過，從未有人直接接觸火山口，日本救難單位坦言，這起搜救面臨前所未有的挑戰，不僅受限地形、天氣影響，還得面臨火山口危險氣體噴發風險。目前台籍夫妻身份也曝光，是41歲男子、36歲女子，家屬也在昨抵達熊本。





