失蹤登山客在奇怪地方被找到：有人叫我走這邊！搜救人員背脊發涼

社會中心／綜合報導

山搜人員透露，搜救過程中常發生靈異事件。（示意圖／資料照）

台灣因為地形因素有不少山巒，吸引不少登山愛好者前往，但警消卻也因此接獲登山客失聯等案件。據悉，有些登山步道明明有明確的指示牌，但仍會發生民眾迷途事件，且最常發現失蹤者的地點，通常都在山谷溪水旁等奇怪地方；某次，當警消找到人並詢問為何會走到這邊？對方竟表示，「就有人一直跟他說走這邊」，讓搜救人員不禁背脊發涼。

根據《中時新聞網》報導，一名經驗豐富的山區搜救人員透露，曾遇過有民眾在山區迷路，上山搜索後，竟意外發現該名登山者受困位置居然在一般人不會靠近的地方，讓他們不禁詢問到底發生什麼事？結果該名失蹤的民眾卻回答：「就有人一直跟他說走這邊」；此話一出，眾人隨即想到「紅衣小女孩」事件，讓出勤的隊員們聽後都不禁冒出冷汗。

登山客迷路被找到表示「就有人一直跟他說走這邊」，讓搜救人員想到「紅衣小女孩」事件。（圖／資料照）

報導指出，還有一名具有靈異體質的隊員，在進行山搜任務時，總會聞到一般人聞不到的奇怪味道，而跟著這股味道前往搜救，卻總是會有意外的發現，或是有不好的結果。該名經驗豐富的山區搜救人員回憶，曾經透過該名隊員的鼻子進行多日的搜救後，最終味道位於溪谷下方的水流，然而當人被找到時卻已死亡多時。

據報導，該名搜救人員呼籲，無論民眾從事水域或山區等任何的戶外活動，一定要多準備事前功課，除了備好足夠的裝備，也要量力而為，千萬不要自以為可以，就輕忽任何事件，以此避免最終發生不好的結果。

