失蹤老婦現身銀行 險遭詐20萬

海安所長顏呈叡、警員郭柏宏前往銀行阻詐，發現疑似遭詐的老婦就是稍早通報協尋的郭姓阿嬤，不僅差點走失還差點被騙。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

警二分局海安所四日下午一時許接獲王姓男子報案，稱高齡八十歲的老母一早獨自外出，員警全線動員準備尋人之際，所長顏呈叡、警員郭柏宏接獲轄區銀行通報，稱一名老婦人欲提領廿萬元現金疑遭詐騙，警方獲報到場，發現疑似遭詐被害人正是通報協尋郭姓阿嬤！成功攔阻詐騙並順利讓郭與家人團聚。

海安所警方接獲民族路某銀行通報，稱一名老婦人欲提領廿萬元現金「買沙發家具」，但卻拿不出賣方資訊或相關證明，懷疑遭詐騙。警方到場發現眼前被害人長相衣著與剛接獲的通報協尋阿嬤一模一樣，當即詢問阿嬤身分，果然證實就是王男母親，還幫母親守住退休金，特別感謝警方協助。