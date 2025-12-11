失蹤近半年...男子終於被找到 卻成無人機飛手「意外拍到的懸崖乾屍」

無人機拍攝練習竟意外發現失蹤民眾。（翻攝自微博）

拍到離奇人頭、手指？中國重慶市石柱縣昨（10日）發生驚悚事件，一名無人機飛手在山區崖洞訓練時，意外拍攝到一具「乾屍」。警方隨後確認死者為59歲曾姓男子，今年（2025）7月失蹤，經初步調查排除刑事案件。此事件也引發網友關注，提醒大眾尊重逝者與家屬。

無人機如何發現失蹤男子？

綜合中國媒體報導，無人機飛手「淘二娃」昨在石柱縣南部山區進行飛行練習時，遠距影像中發現洞內疑似有生物。原本以為是野獸，但靠近觀察後，他注意到明顯的人類手指和頭顱，立即通報警方。

廣告 廣告

重慶市石柱縣公安局表示，乾屍位於高約50至60公尺的崖洞內，洞中還留有塑膠瓶、毛毯、農藥瓶等生活物品。警方經勘查確認，死者為南賓街道59歲曾姓男子。

死者家屬怎麼說？

家屬表示，曾男生前有憂鬱症，7月9日離家後杳無音訊，而家屬如今透過社群平台得知飛手發現消息，感謝他讓家人終於被找到。

警方指出，經現場與法醫檢驗初步研判，已排除刑事案件。後續相關善後工作將由家屬與警方共同處理。公安局同時提醒社會大眾，勿擴散現場照片或影片，以免為逝者家屬帶來二度傷害。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

「吞8隻死螃蟹」于朦朧之死未解...喬任梁爸驚傳中毒送醫 躺病床虛弱說話！網心疼

生出197名孩子！匿名捐精者竟「攜帶致癌基因」 罹癌率達9成...部分幼兒已病逝

高雄16槍行刑式爆頭案藏鏡人「竟曾與威廉、陳零九一同遭拘提」涉閃兵 命案黑幕、逃亡軌跡曝