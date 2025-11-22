失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家

圖說：臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報案，稱其所載之乘客不知如何返家，需員警協助幫忙。

計程車司機告知吳員，稱該名婦人上車後不斷地改變目的地，且身上無相關證件，也無法說出家人的聯繫方式，實在沒辦法只好請求警方協助。吳員看見該名婦人後，立即認出該名婦人為早上被通報之失蹤人口郭女，遂立即請派出所值班人員協助聯繫家屬到場並派遣警車載送郭女返回派出所。家屬表示母親自早上10時離家後就沒回家了，還好有員警及時幫忙，對於警方的協助深表感謝。

萬華分局提醒，家中如有失智長輩，可在長者身上配戴小吊飾，並載明聯絡方式等資訊，以防長輩迷途時，旁人或警方可立即協助其返家。