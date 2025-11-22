失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報案，稱其所載之乘客不知如何返家，需員警協助幫忙。
計程車司機告知吳員，稱該名婦人上車後不斷地改變目的地，且身上無相關證件，也無法說出家人的聯繫方式，實在沒辦法只好請求警方協助。吳員看見該名婦人後，立即認出該名婦人為早上被通報之失蹤人口郭女，遂立即請派出所值班人員協助聯繫家屬到場並派遣警車載送郭女返回派出所。家屬表示母親自早上10時離家後就沒回家了，還好有員警及時幫忙，對於警方的協助深表感謝。
萬華分局提醒，家中如有失智長輩，可在長者身上配戴小吊飾，並載明聯絡方式等資訊，以防長輩迷途時，旁人或警方可立即協助其返家。
其他人也在看
代管鑰匙 高校師趕上課忘拔機車鑰匙 北投警暖代保管
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局光明派出所日前接獲民眾報案，指稱有機車鑰匙未拔，警方獲報後，立即趕赴 […]民眾日報 ・ 1 天前
涉詐領加班費 北市派出所副所長遭判降1級改敘
（中央社記者林長順台北22日電）北市信義警分局陳姓派出所副所長，涉嫌於去年3月至5月間多次外出處理私務，並請同事代為簽退，虛偽填寫超勤申請表，詐得加班費1萬餘元。懲戒法院日前判陳男降1級改敘，可上訴。中央社 ・ 13 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 11 小時前
北市前派出所長收賄包庇詐團 判13年8月定讞
（中央社記者林長順台北21日電）前北市警局派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查個資、洩漏警方行動並收賄。高院依貪污等罪判計13年8月徒刑。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，未來將由檢方聲請定執行刑。中央社 ・ 1 天前
涉收賄「台版柬埔寨」主嫌！ 北市前所長涉貪遭判刑定讞
台版柬埔寨案，檢警破解主嫌藍道的手機，發現他過去賄賂前寧夏路派出所所長葉育忻，幫忙查偵查進度和個資等。不僅曾親自到派出所交付現金，還疑似買名車、泰達幣做為回報。法庭上，藍道供稱現金是為了釣毒犯並非對價...華視 ・ 1 天前
台化子公司台塑生醫處分資產！交易金額逾3.7億元
台化代子公司台塑生醫今（21）日下午3點37分發布重大訊息，公告處分一套儲能案場升壓站資產，交易金額達新台幣3億7076萬元，買方為同屬台塑集團的台塑鋰鐵材料科技。此筆交易經台塑生醫董事會通過，預計可為公司帶來1千萬元的處分利益。中天新聞網 ・ 1 天前
北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項
台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。自由時報 ・ 14 小時前
寧夏派出所前所長收賄500萬！包庇「台版柬埔寨」首腦 遭判13年8個月定讞
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台北市警局大同分局寧夏派出所前所長葉育忻，任內涉嫌收受「台版柬埔寨」詐欺集團首腦杜承哲賄款500萬元，並提供偵查情...FTNN新聞網 ・ 1 天前
校事會議修法 全教總憂疊床架屋難解濫訴問題
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部於本月21日正式預告修正校事會議相關辦法，明定學校收到檢舉案件後的處理機制。但全國教師工會總聯合會擔心制度疊床架屋，恐無法解決校園濫訴問題。中央社 ・ 13 小時前
許智傑成立雄中智庫後援會 百工百業校友力挺
民進黨高雄市長初選參選人許智傑今（22日）成立市長初選雄中智庫後援會，囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業力挺，齊聲喊出「今日我以雄中為榮、明日雄中以我為榮!」期盼許智傑能延續另位雄中人-市長陳其邁的五星市政。今天出席的雄中人，包含各級學長、學弟，還有遠從美國回來的北美雄中校友會前會長林榮松、台自由時報 ・ 14 小時前
黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（1） (圖)
台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩（左2）22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，合作社福團體台北家扶中心頒贈感謝狀，民眾黨主席黃國昌（右2）、秘書長周榆修（右）、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（左）出席支持響應。中央社 ・ 13 小時前
外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。 外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。 高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，中央廣播電台 ・ 13 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。民視 ・ 14 小時前
桃園市府獲坡地保育大獎 陳學聖讚張善政務實治理勝「政治亂秀路線」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（22）日於臉書發文，以「寧靜的掌聲」為題，稱讚桃園市政府在市長張善政領導下，於「坡地金育獎」中，獲得直轄市組第一名及四項大獎。陳學聖指出，這項由民進黨執政的中央政府頒發的肯定，具有特別意義，且為桃園升格直轄市以來，前市長鄭文燦任內從未獲得的成績。 陳學聖表示，最近公布的「坡地金育獎」雖無聲量、無...匯流新聞網 ・ 13 小時前
基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂
基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的自由時報 ・ 15 小時前
向「台版柬埔寨」首腦收賄529萬！北市前警所長葉育忻判13年8月定讞
前台北市警局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻涉收賄，勾結「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲，協助違法查詢個資、洩漏警方偵查行動，收受現金、賓士車等價值達529萬元，全案爆發後已被免職；最高法院駁回上訴，維持二審依貪污治罪條例之違背職務收賄罪將葉育忻判處11年6月、褫奪公權5年，洗錢罪判刑1年、併科罰自由時報 ・ 1 天前
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 13 小時前
不用插槍也能充電！保時捷新Cayenne推全球唯一SUV無線充電 停車就吸電
全新純電Cayenne與燃油、混合動力車型同步登場，其中最讓人眼睛一亮的，就是保時捷首度在SUV上推出「無線充電」選配系統。未來車主不必再摸索充電線、也不用安裝壁掛盒，只要把車停進車庫，充電就會自動開始，使用上比手機感應充電還直覺。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
AirPods Pro 3實測 專家：強化生態系護城河
（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果公司（Apple）近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，儘管外觀與上一代差異不大，且沿用H2晶片，硬體規格並未明顯升級，但專家實測後認為，蘋果正透過這款產品築起更深更廣的「護城河」。中央社 ・ 1 天前