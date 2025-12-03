失蹤逾10年！馬航MH370本月將重啟搜索 美國公司參與

馬來西亞交通部今天宣布，失蹤逾10年的馬航MH370班機，搜索行動將於本月30日重新展開，並確認由一家美國海洋機器人公司，參與新的海底搜索任務，預計持續50天。

馬航MH370班機失蹤已超過10年。（圖／美聯社）

英國《衛報》報導，這家海洋機器人公司名為「海洋無限」（Ocean Infinity），是一家總部位於美國德州奧斯汀和英國南安普敦的海洋機器人公司，成立於2017年。

報導指出，這架航班於2014年3月8日從馬來西亞首都吉隆坡，飛往大陸北京市，但途中失聯，機上載有12名馬來西亞機組員與227名乘客，絕多數是大陸籍人士。

這架航班神秘失聯後，中馬兩國出動大量人力與物力搜尋，但至今沒有尋獲，被視為全球最難解的航空謎案之一。馬來西亞政府於2024年曾表態，若出現「新的可信證據」，願意重啟調查，這次行動顯示馬國再次嘗試釐清事件真相。

截至2017年10月，20塊疑似屬於馬航MH370的殘骸，曾在西印度洋沿岸被發現並打撈出，其中18塊被鑑定為「極有可能」或「幾乎可以確定」，另有2塊則被評估為「可能」屬於同一架飛機，至於人員至今沒有尋獲。

