失蹤馬航MH370班機 12/30恢復印度洋海底搜尋行動

馬來西亞交通部今天(3日)表示，將在12月30日恢復對失蹤的馬來西亞航空(Malaysia Airlines)MH370航班的搜尋工作。這架飛往北京的班機在十多年前失蹤，成為世界最令人費解的航空謎團之一。

馬航MH370班機是一架波音777客機，機上有227名乘客和12名機組員。該班機2014年在從吉隆坡飛往北京的途中失蹤。此後，馬來西亞已進行了多次搜尋行動，但均無果。最近一次在南印度洋的搜尋工作僅進行了數週，就在今年4月因氣候惡劣而暫停。大馬交通部表示，海底探勘公司「無限海洋公司」(Ocean Infinity)已確認，將重啟為期55天、間歇性進行的海底調查行動。

廣告 廣告

大馬交通部在一份聲明中表示：「搜尋工作將在評估認為最有可能找到飛機殘骸的目標區域進行。」

當局並未透露搜尋區域的具體位置。

馬來西亞調查人員最初並未排除飛機蓄意偏離航線的可能性。部分已被確認及部分據信來自該架飛機的殘骸，已被沖上非洲沿岸和印度洋的島嶼。交通部表示，重啟搜尋工作將遵循政府與「無限海洋公司」就重啟MH370殘骸搜尋的條款和條件進行。

若在南印度洋一個面積約1萬5,000平方公里的海域進行的海底搜尋中發現飛機殘骸，馬來西亞將向該公司支付7,000萬美元。

無限海洋公司先前曾多次搜尋該飛機，但直至2018年，均未發現實質殘骸。

2018年一份對這起失蹤事件的495頁報告指出，這架波音777客機的控制系統很可能被人為控操偏離航線，但調查人員無法確定責任人，也未就可能發生了什麼事達成結論，稱這取決於能否找到飛機殘骸。

調查人員曾表示，機長和副機長的背景、財務狀況、訓練和心理健康均無可疑之處。機上有超過150名中國旅客，其他包括50位馬來西亞人，還有法國、澳洲、印尼、印度、美國、烏克蘭和加拿大等國的公民。罹難者家屬已向馬來西亞航空、波音、飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)及安聯保險集團(Allianz insurance group)等公司求償。(編輯：宋皖媛)