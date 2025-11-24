失蹤1個多月找到了...南投竹林露出一點白 農民近看嚇：有乾屍！

南投草屯山茶巷附近有車輛墜落灌木叢，車內乾屍疑是失蹤一個多月的李男。翻攝畫面



南投一名62歲李姓男子10月上旬開著公司車外出，沒想到就此音訊全無。直到昨（11/23）午，草屯雙冬有農民巡看水管，在山茶巷產業道路發現貨車墜谷，驚見裡頭一具乾屍倒臥駕駛座。經警方確認，車子就是李男駕駛的貨車，只是乾屍面目難辨，需經相驗及鑑識比對以確認身分。

據了解，李男住在國姓鄉，上月初駕車出門後失聯，家屬隔天向警方報案，也向李男朋友打探消息，只是尋找一個多月仍沒有結果，相當焦急。

草屯鎮雙冬里居民昨因接山泉水的水管疑似斷裂，前往山茶巷產業道路下方的溪谷查看，發現有部白色小貨車墜落在灌木叢和竹子堆中，走近一看，驚見一具乾屍倒臥其中，嚇得報警。

警方調查，該輛小貨車即是李男駕駛的公司車，推測死者可能就是李男，不過因為屍體已高度腐爛，外觀難以辨識，必須進一步鑑識及相驗才能確定身分及死因。

據悉，李男失聯前，在墜谷地點附近曾有居民跟他打招呼，還提醒他要小心駕駛，由於地點相當偏僻，手機並無訊號，且其駕駛的白色車輛墜落後，被雜木和竹子遮蔽大半，從路面難以查覺。

