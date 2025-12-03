失蹤11年！馬來西亞重啟馬航MH370深海搜索

▲馬來西亞航空公司MH370航班2014年3月8日在途中失聯，至今超過10年仍未尋獲，已成為為航空史最大謎團。馬來西亞政府3日宣布將重啟深海搜索工作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞航空公司MH370航班2014年3月8日在途中失聯，至今超過10年仍未尋獲，已成為為航空史最大謎團。馬來西亞交通部今（3）日宣布，將重啟MH370深海搜索工作，盼能給乘客家屬慰藉。

據美聯社報導，2014年3月8日，一架載有239人的波音777客機從馬來西亞首都吉隆坡飛往北京，起飛後不久便從雷達上消失。衛星數據顯示，飛機偏離航線，向南飛向印度洋南部，據信在那裡墜毀。機上乘客有3分之2為中國籍，其餘則包括馬來西亞、印尼、澳洲，及印度、美國、荷蘭和法國等國國民。

馬來西亞交通部3日表示，總部位於美國的專業海事探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）將從12月30日起，在被認為最有可能找到失蹤飛機的特定區域進行間歇性搜索，總共持續55天，「最新進展凸顯了馬來西亞政府致力於為受此悲劇影響的家庭提供慰藉的決心」。該海洋機器人公司專門使用自主水下航行器進行深海探測。

馬來西亞政府今年3月批准與「無限海洋」公司簽訂一份「不找到，不收費」的合約，以恢復在15000平方公里（5800平方英里）新海域的海底搜尋作業。

「無限海洋」只有在成功找到飛機殘骸的情況下，才能獲得7000萬美元的報酬，儘管在東非海岸和印度洋島嶼上發現了殘骸，但耗資巨大的跨國搜尋行動仍未能找到任何線索，但由於惡劣天氣，搜尋工作於4月暫停。

「海洋無限」公司2018年也曾進行過一次私人搜尋，但一無所獲。

此次搜索行動預計持續50至55天，搜索區域將鎖定在最有可能找到飛機殘骸的南印度洋特定水域，範圍約為1萬5,000平方公里，位置大約在澳洲西部珀斯（Perth）外部海域。

文章來源：

A search is resuming for the MH370 plane that vanished 11 years ago

