失速暴衝疑闖燈！ 三立肇事採訪車駕駛剛到職不久

台北市 / 綜合報導

三立電視台採訪車，失速暴衝撞入銀行，畫面驚悚，肇事的林姓駕駛，據了解剛到三立電視台工作不久，當時車上載著一名攝影記者，駕駛經警方酒測並未喝酒，他則供稱當下疑似恍神，車速的轉速突然升高，才會失控暴衝，而警方調查發現，車輛當下準備轉彎，還疑似搶快闖紅燈，就是肇事原因為何，警方將調查釐清。

身穿防風外套的男子，朝著大批媒體揮了揮手，被員警帶離現場，他是稍早開車失控，衝進銀行的三立採訪車林姓駕駛。車頭整個卡在門口，現場一片狼藉，這場車禍，還波及到一旁的路人和騎士，造成10人受傷送醫，甚至有傷者一度失去意識，接受酒測。

員警VS.肇事林姓駕駛說：「再來再來再來再來，好，好，酒測值是0啦。」林姓駕駛站在人行道上接受酒測，酒測值明明為零，但好端端地開車，怎麼又會高速衝進銀行。事發在台北市中山區，今(23)日下午3點多，三立採訪車林姓駕駛，當時沿著一江街行駛，準備左轉南京東路，疑似搶快闖燈，直接衝撞路口銀行，不過駕駛下車後，則自稱恍神，車輛的轉速突然升高，才會失控暴衝。

採訪車租賃車公司VS.員警說：「原則上這台車子我們應該會先保管，你們應該，沒辦法先拿回去，我們可以讓你知道，車子在我們這邊。」採訪車的租賃公司趕到現場，想要將車輛帶回卻遭到警方阻止，鑑識人員在場仔細採證後，才終於將車輛拖離原位。

中山分局分局長張耀仁說：「他(肇事駕駛)的精神狀況，我們判定是良好的，也初步，沒有酒駕或者是毒駕的一個狀況，這個部分，我們蒐集了相關證據之後，我們還會送請這個，相關的單位去調查做一個鑑定。」據了解林姓駕駛到職三立不久，事發出勤與休假皆正常，當時車上只載著一名單機攝影，突然暴衝進銀行，到底是車輛出問題，還是駕駛搶快闖燈所致，還有待警方進一步調查釐清。

