夾不到！男狂搖「夾娃娃機台」又大吼 鄰居嚇壞

新北市板橋，有民眾直擊一間夾娃娃機店前，一名男子想要中型娃娃，投幣之後大力使勁，甚至用盡全身力氣，過程中不停叫喊，還是沒有夾中，而他的叫罵聲影響到鄰居休息，還有人懷疑男子破壞娃娃機台，當下更有員警到場關心。

男子投幣鎖定中型娃娃，但他怎麼使勁，用盡全身力氣，大力轉搖桿，還是沒有夾中娃娃，這叫喊聲惹來一旁民眾圍觀，連樓上鄰居都被吵醒，男子再試一次，這一回同樣失敗。

疑似有民眾，在聽到男子的叫聲懷疑他破壞娃娃機台，因此當下有員警到場關心，畢竟事發就在凌晨，娃娃機店傳來叫罵聲，鄰居還以為是有人鬥毆，原來只是男子大戰娃娃，他最後沒有夾中，反而是叫罵聲擾人清夢。

