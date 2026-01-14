夾在炎亞綸、鬼鬼之間！ 阿本首度鬆口「三人尷尬期」現狀：讓他們自己溝通

阿本（左起）、木木、夏和熙主持網路綜藝節目《OMO調查局》播出滿一個月。（快電商提供）

夏和熙領軍阿本、木木主持快電商網路綜藝節目《OMO調查局》播出滿一個月，三人今（14日）出席記者會，阿本被問到舊愛炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）友情生變，也鬆口回應。

阿本、炎亞綸與鬼鬼三人在演藝圈友誼慎交，但去年爆出炎亞輪取消關注鬼鬼的社群，兩人友誼疑似生變，新聞曝光後，兩人皆沒正面回應，直到近日炎亞綸上節目鬆口提及與鬼鬼關係現況。

炎亞綸在節目中坦言，與鬼鬼友誼陷入「冷靜期」，取消追蹤鬼鬼社群，也坦言兩人約談破局，讓他覺得被排擠，讓三人友誼處於尷尬期。而阿本面對舊愛與好友，夾在中間也感到尷尬，對此阿本表示不太清楚炎亞綸、鬼鬼為何斷聯，也認為「沒有甚麼好糾結的，他們有想要自己溝通的，我就覺得交給他們自己溝通就好了，我現在都跟男友宅在家，就算他們各自約我出去，我也都是跟他們聊各自的生活，我跟鬼鬼就是聊她的生活，跟亞綸就是像家人的日常。」

