夾娃娃不用手！ 「頭控娃娃機」爆紅 民眾搶挑戰

空中也能踢足球，這場宛如哈利波特"魁地奇"的無人機足球賽，在上海登場。但這還不是最稀奇，如今夾娃娃不用再用雙手操作，深圳推出"腦控娃娃機"，戴上感應頭套後，點頭搖頭就能操控爪子，吸引大批民眾排隊挑戰。

深圳推出腦控娃娃機，如今夾娃娃無需再用雙手操作。（圖／中新社）

在深圳，一種創新的夾娃娃機正引起轟動。民眾無需使用雙手，只要戴上特殊的頭部感應裝置，透過搖頭、點頭等微小動作，就能遙控娃娃機的爪子移動。這項利用腦機介面技術的娛樂設施吸引了大量好奇的民眾排隊等候體驗。然而，這種新型操作方式並不容易掌握，許多挑戰者如同現場一名男子一樣，初次嘗試往往以失敗告終。

同樣考驗遙控能力的還有無人機足球比賽。在上海舉辦的首屆世界無人機足球賽中，選手們操控包覆在球形保護框中的無人機在空中展開高速攻防，目標是將無人機射入對方球門得分，場面宛如哈利波特小說中的「魁地奇」比賽。這項科技運動結合了無人機技術與傳統足球規則，參賽隊伍在封閉的低空場景中操控特殊設計的球狀無人機進行對抗。

來自全球18個地區的隊伍以5對5或3對3的團隊賽形式參與競賽，比拼的是精準飛行與團隊協作能力。值得注意的是，參賽選手中青少年佔比超過七成。中國2隊選手金子童表示，這是他第一次站上世界舞台，感到非常激動，這項運動能培養手腦協調能力、反應能力和學習能力。

中國隊教練刁宇航強調，無人機足球包含了許多學科類知識，如物理和電學，選手需要學會自己修理飛機。他認為這是一項結合科技與團體競技的均衡項目。作為科技體育的新代表，無人機足球已被納入中國大陸航空體育範疇，相關部門正努力推動這項新興運動走向產業化發展。

