夾娃娃不適合國小生？期末考答案惹議 家長挑戰出題老師

昨（15）日一名父親在社群平台Threads發文，表示女兒拿回期末考卷要求家長簽名，他好奇查看後，卻對其中一道題目感到相當不解。題目詢問「下列哪些活動是比較適合國小學生可以進行的？」女兒選了「到『夾子園』夾娃娃」，卻因此被老師扣分，貼文曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論。

許多網友力挺原PO，認為題目本身存在爭議，直言出題不夠嚴謹。（示意圖／photo AC）

回顧該題選項，共有四個答案，分別為「到籃球場打籃球」、「到夾子園夾娃娃」、「到便利商店打工」以及「跟同學在馬路上玩耍」。原PO指出，自己平時確實會帶女兒去夾娃娃，可能因此影響孩子的判斷，也無奈直呼「可是…她就不愛打籃球啊。」

貼文一出，許多網友力挺原PO，認為題目本身存在爭議，直言出題不夠嚴謹，「支持您去討分數，題目出得有瑕疵。選項1跟選項2並沒有本質的差異，這是出題者的刻板印象造成的，更是該校審題未徹底落實的徵兆。」、「我覺得老師跟出題者有問題，夾娃娃不是穩錯的，打籃球不會比較好，要看狀況」。也有網友質疑審題機制，認為題目設計過於僵化，恐影響學生多元思考。

不過，另一派網友則持不同看法，認為夾娃娃機帶有賭博性質，並不適合兒童接觸，「夾娃娃應該是18歲以上的活動吧」、「夾娃娃機有些店家會放18禁的用品，門口會貼未滿18禁止進入，不是老師出題不好，而是隱藏惡意太多。」

