夾娃娃機店全武行 2男疑搶機台爆衝突遭警壓制

基隆市 / 綜合報導

昨(1)日晚上，兩名男子在基隆愛四路夜市一間夾娃娃機店內，疑似為了搶機台爆發口角，接著其中一人突然揮拳毆打對方，在店內上演全武行。警方到場，立刻將兩人壓制在地，但揮拳男子矢口否認有打人，甚至還嗆警方「叫憲兵來講」，目前全案依傷害及妨害名譽罪偵辦當中。

當事男子VS.警方說：「我沒有打人喔，我沒有打人喔，我沒有打人喔，(趴好，趴好)，是你們抓我不是我抓你喔。」男子大聲喊冤不停掙扎，手還一度抓到警方臉上，但還是被牢牢壓制在地。警方VS.當事男子說：「(你要吃辣椒水是不是啊)，是啊，(是啊)，是啊，(你安分一點啦，不要再鬧了)。」面對警方問話，男子毫不配合，甚至還想搬出救兵。當事男子說：「你叫憲兵來講我再說。」

事發在1日晚間，基隆愛四路夜市內的娃娃機店，當時這名被壓制在地的男子，突然揮拳毆打陌生人，衝突導火線疑似就是為了搶機台。當事男子VS.店員說：「電動玩具店你敢跟我比，比什麼，你比什麼，(大哥大哥息怒，息怒息怒)，我那台不行啊。」警方趕到現場時，這場全武行還沒落幕，最終雙方都被壓制在地，出手攻擊的男子，卻不停掙扎，最終警方出動三人，才成功將他上銬。

基隆市警察局第一分局延平街派出所副所長蕭玉琳說：「被害人提告傷害及妨害名譽，全案依傷害及妨害名譽罪偵辦。」本來想開心打機台，沒想到卻變成打架，還驚動警方，未來恐怕得吃上刑責，得不償失。

