夾娃娃機店遭竊! 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市下營區一家夾娃娃機店，凌晨遭竊賊持械入侵，兩名竊賊開著租借車，拿著撬棒破壞兌幣機台，得手了三、四萬元的贓款後逃離，犯案過程全被監視器拍下，警方已經鎖定犯嫌，全力追緝中。





台南下營夾娃娃機店凌晨遭竊 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸

竊賊鎖定兌幣機，一進娃娃機店，拿出了撬棒開始破壞機台。（圖／民視新聞）





監視器畫面拍下，兩名竊賊一個穿著連帽外套，一個把鴨舌帽壓到最低，一進到娃娃機店裡，就鎖定兌幣機，拿出了撬棒開始破壞機台。

廣告 廣告

過程中竊嫌也發現，頭上滿是監視鏡頭，其中一人還試圖想扭開攝影鏡頭，不過他們的一舉一動，早被監視器包圍。只見他們使勁的又挖又撬，果然最後兌幣機台真的被撬開。這兩名竊嫌拿著撬棒，花了將近五分鐘的時間，將這兩台的兌幣機完全撬開，拿走裡頭的現金。

兌幣機業主程先生表示：「那個小偷還真厲害，用撬棒也有辦法撬開，我們來這邊做這麼久了，也沒有發生過這種事情。」

兩台兌幣機都被破壞，還好其中一台沒被完全撬開，看看這兌幣機，不只機台本身堅固，外頭還加裝了鋼條和鎖頭，不過還是不敵撬棒的摧殘。兩名竊賊選在清晨犯案，連對面早起的店家，也沒發現異樣。





台南下營夾娃娃機店凌晨遭竊 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸

兌幣機不只機台本身堅固，外頭還加裝了鋼條和鎖頭，還是不敵撬棒的摧殘。（圖／民視新聞）





附近民眾說：「對很早因為我四點多來，也沒有發現這件事情，他們我覺得應該是集團犯案。」

最後得手的兩名竊嫌，就從門口上車離開，也不怕車牌露餡。

台南市下營分駐所長姜健鴻強調：「發現竊嫌三人駕駛租賃車，目前已查得其中竊嫌身分查緝中。」

警方查出竊嫌開的是租賃車，也掌握涉案犯嫌，追查究竟是不是慣犯，或是集團犯案。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台南下營夾娃娃機店凌晨遭竊 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸

更多民視新聞報導

2東亞女子涉九份老街扒竊 檢警24小時再逮跨國扒竊集團

慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍

師大商圈大膽竊賊 大白天持萬用鑰匙闖餐廳偷整週營收

