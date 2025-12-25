夾娃娃機裡有！ 17款陸製玩具槍可擊發實彈 日警視廳急回收

夾娃娃機，可能夾到武器嗎？日本警視廳最近發現，有17款中國大陸生產的塑膠玩具手槍，大舉出現在夾娃娃機的禮品中。而且這些玩具槍，不僅可以裝填實彈，甚至還能夠射擊。日本警視廳還緊急呼籲，希望能在12月底前回收這款玩具槍，不過效果有限，比起出貨量，目前只回收了大約四分之一而已。

中國大陸製的塑膠玩具手槍，竟然可以實彈擊發，已在日本國內流竄。（示意圖／Shutterstock達志影像)

日本警視廳近期發現17款來自中國大陸生產的塑膠玩具手槍出現在夾娃娃機禮品中，引發嚴重安全疑慮。這些看似無害的玩具槍不僅能裝填實彈，還能進行射擊，構成重大安全隱患。雖然日本警方已緊急呼籲民眾在12月底前交回這些危險玩具，但截至目前為止，回收率僅達約四分之一，遠低於實際流通量，情況令人憂心。

這些引起警方高度關注的玩具左輪手槍長約12公分，日本警視廳強烈建議家長盡快將此類玩具槍交給警方。事件源於今年5月，有家長反映孩子在夾娃娃機中輕易抓到了這種塑膠製玩具手槍。與一般模型槍不同，這些玩具槍缺乏關鍵安全設計—模型槍的彈倉與槍管之間應有金屬板阻隔，防止發射子彈，但這些問題玩具槍卻沒有此安全措施。

日本警視廳表示，這些玩具槍的彈倉做成中空的，槍管也是中空的，因此子彈可以擊發出去。更令人擔憂的是，這些玩具槍的槍管採用塑膠製造，若裝填實彈射擊，可能在發射第一發子彈時就會發生膛炸，反而傷及使用者自身。警方深入調查後發現，市面上還有16款類似可發射實彈的玩具槍，全部來自中國大陸。

警視廳搜查員強調，這些違法的槍枝即使只有一把也希望能夠扣押，也期望民眾一旦知道這些是違法物品，就趕快交給警察。據統計，市面上已流通至少15000把類似玩具槍，但截至11月底，僅回收約4000把，回收率僅約25%。日本警視廳呼籲民眾在12月底前盡快繳回這些危險玩具，並警告從明年開始，持有或進口類似玩具手槍將觸法。

