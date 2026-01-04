夾娃娃機變賭場！無人商店暗藏賭博陷阱 警埋伏一舉破獲

無人夾娃娃店暗藏骰子賭博，通訊群組遙控洗錢警破局桃園案。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市1名28歲董姓男子，為規避警方查緝，竟以看似合法的夾娃娃機店作為掩護，暗中經營改裝賭博電玩，並透過通訊群組招攬賭客上門對賭，表面上是無人商店，實際卻是高度隱密的地下賭場。桃園警察分局行政組接獲情資後，立即展開蒐證與監控，成功瓦解這起假借娛樂產業之名的非法賭博行為。

警方調查發現，董男於桃園區國際路租下店面，外觀看似一般夾娃娃機店，實際上卻在內部密室設置改裝賭博機台，該機台以電子骰子跳動後組成花型來決定賠率，具高度賭博性，為降低被查緝風險，董男刻意採取「無人商店」經營模式，店內不設任何服務人員，賭客從進門、操作機台到下注對賭，全程自行完成。

董男本人並未常駐現場，而是利用通訊群組與遠端視訊設備，隨時掌握店內狀況，賭客若贏錢，需拍照上傳至群組回報，再由董男另行約定地點支付賭資，企圖切斷現金流與現場的直接關聯，以此躲避警方追查。

桃園警分局行政組隨即會同轄區龍安派出所成立專案小組，長期監控其出入人員與運作模式，待蒐證完備後，於本月3日持桃園地方法院核發的搜索票展開行動，警方派遣便衣員警佯裝顧客進入店內，當場於密室內查獲正在賭博的吳姓男子（25歲）與周姓男子（30歲），並查扣賭博機台及賭資新臺幣2萬餘元。其中吳男另因涉嫌傷害及詐欺案件，早已遭發布通緝，警方依法將其逮捕歸案。

警方隨後循線前往董男住處，將其拘提到案，全案依刑法賭博罪及相關法令移送偵辦，桃園警分局強調，將持續加強查緝，全面掃蕩黃、賭、毒等不法行為，防止不法分子利用新型態經營模式挑戰公權力，以維護社會治安與市民安全。

