夾帶機密被炎上！王義川揭黃國昌「開會一習慣」：應該道歉！

民眾黨團總召黃國昌昨（19日）出席國防祕密會議時，將機密文件攜出會場，事後解釋稱自行發現後旋即繳回，並在個人直播節目中，直指「會務人員要收回去」。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中分析，黃國昌平常參加一般會議時，就習慣會帶大量資料，但比較這次國防機密文件，實在不應該會夾在一起。

黃國昌強調該文件誤拿不到30秒就交回，並反擊「做文章大可不必」。王義川提到，黃國昌出席一般會議時，往往都會手拿一堆資料，「但從來沒打開過」，就是想營造認真的形象而已，而根據昨日畫面，黃國昌手拿的資料第一頁，正是他慣用的簡報格式。但王義川質疑，國防部提供的是膠裝的文件，黃國昌通常習慣將簡報資料用釘書機釘起來，兩者會「不小心」夾在一起似乎也不尋常。王義川強調，即便黃國昌是誤拿機密，道歉就好了，實在不必怪罪會務人員。

