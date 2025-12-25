揹負10條通緝令的42歲張姓男子在逃亡3年後終於落網！追捕過程中，警方採取人車夾攻策略，30歲賴姓員警為壓制嫌犯飛撲上前，卻不慎被其他趕來協助的警力壓在下方，左膝重摔在地受傷。張嫌駕駛白色車輛逃逸，車頭殘破不堪，警方偵防車也遭受損壞。這起追捕行動動用超過6名警力，現場一度十分混亂，最終成功將張嫌逮捕歸案。

「夾心餅乾」追捕現場！10通緝犯拔槍逃 警飛撲被壓傷。(圖／TVBS)

一名揹負10條通緝令的42歲張姓男子，在逃亡三年後終於落網。這位雲林籍男子因毒品、肇逃、毀損、家暴及侵占等多項罪名被通緝。追捕過程中，一名30歲的賴姓員警為了壓制嫌犯而飛撲上前，不慎被其他趕來協助的警力壓在下方，變成「夾心餅乾」，導致左膝重摔在地受傷。這起追捕行動動用超過六名警力，現場一度十分混亂，最終成功將嫌犯逮捕歸案。

廣告 廣告

警壓制通緝犯 「夾心餅乾」左膝受傷。(圖／TVBS)

這起追捕行動中，警方採取人車夾攻的策略成功逮捕嫌犯。當時，警車快速夾擊張姓嫌犯的車輛後，兩名員警立即飛撲上前進行壓制。其他警力見狀也迅速趕到現場協助，有員警甚至拿出警棍猛打，終於將張姓嫌犯制伏。然而，在混亂中，一名平頭員警被其他同仁壓在下面，形同「夾心餅乾」而受傷。

受傷的賴姓員警今年30歲，是108年特考班畢業，從警已有5年時間，平時專門負責專案工作，因工作性質特殊而不方便露面。賴姓員警在追捕行動中左膝重重摔在地面，造成大面積瘀青，額頭也有流血情況。事後賴姓員警表示，當時看到嫌犯下車時拿出槍枝，出於直覺立即衝上前壓制，直到壓制完成後才發現腳部不舒服，檢查後發現有擦挫傷。

42歲10通緝犯 拔槍嗆聲仍難逃法網。(圖／TVBS)

張姓嫌犯在被攔截時，先是開車逃逸，後改騎機車繼續逃跑，甚至拿出槍枝威脅警方。追捕過程中，張姓男子駕駛的白色車輛左前大燈破裂，板金嚴重變形，車頭殘破不堪。警方的偵防車也遭受損壞，無一倖免。

這位42歲的張姓嫌犯因毒品、槍砲等案件被通緝，躲藏長達三年之久。經過警方的不懈追捕，他最終仍難逃法律制裁，成功被逮捕歸案。

更多 TVBS 報導

獨／毒駕載毒友！ 21歲女口袋掉「喪屍煙」還裝傻

張文遺體解剖揭內幕 檢測「體內殘留物」釐清墜樓真相

自投羅網！毒駕男「車」停警局前 掏口袋拿證件又掉毒

外籍男小港機場狂奔！攜毒入境被盯上 跑數百公尺遭逮

