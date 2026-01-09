夾擊絕命！台中男撞進「車-牆」縫隙 低溫卡5小時求救沒人聽見

2026年1月9日，台中市大安區驚傳夾擊命案，黃姓男子移車過程，被撞進車與牆壁縫隙，人整個卡住。讀者提供



驚悚夾擊喪命。台中市大安區瀕臨海邊，風聲大且氣溫溫，9日發生一起離奇命案，黃姓男子63歲到屋外移車，遲遲未返回屋內，五個小時後，黃妻在凌晨2時37分報案指稱，丈夫被夾在車子駕駛座和車室的牆壁縫隙，無法移出，經消防人員搶救出來，依然不治。

大甲警分局調查，死者黃男移車的時間約在8日晚間21時左右，命案發生後，員警現場勘驗，黃男的車引擎依然發動，排檔在D檔，懷疑移車過程人有下車，車移動把人撞進車與牆壁的縫隙，過程中，黃男應該有呼叫求救，但大安區瀕臨海邊，風聲太大，加上低溫，屋內的妻子未聽到，直到9日凌晨才發現丈夫夾在縫隙。

警方報請檢察官相驗遺體，釐清黃男是因為低溫或因為撞擊喪命。警方指出，全案已由鑑識人員完成採證，並報請檢察官與法醫相驗以釐清確切死因。

黃妻是在9日凌晨2時37分，報案稱丈夫黃男身體卡在駕駛座與車室牆壁縫隙，且左側車身緊貼牆壁無法脫身。員警到場了解，黃妻表示，凌晨2時許察覺異狀查看，發現車輛引擎發動且排檔在D檔，隨即聯繫親友協助並報警，不過，黃男經救護人員送醫搶救後仍宣告不治。

消防人員到場時，黃男已經沒有呼吸心跳，送醫不治。讀者提供

