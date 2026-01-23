即時中心／廖予瑄報導

今（23）日晚間6時04分，桃園市龜山區發生一起嚴重交通事故。一名52歲吳姓駕駛開著資源回收車行經中興路時，疑因身體不適昏倒，隨後車輛失控追撞前方的垃圾車，造成6人受傷，其中1名邱姓婦人受困車底，脫困時已失去呼吸心跳，送醫急救後不治。如今，車禍當下的路口監視器畫面也曝光；可以看到，當時有許多人跟在垃圾車尾要倒垃圾，沒想到後方回收車竟沒有煞車，直直撞上垃圾車，瞬間「夾擊」倒垃圾民眾，強大衝擊嚇得路過車輛紛紛停下察看。

快新聞／倒垃圾民眾遭「夾擊」畫面曝！桃園回收車未煞車追撞垃圾車

桃園龜山回收車追撞垃圾車。（圖／民視新聞翻攝）









《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／「夾擊」倒垃圾民眾畫面曝！桃園回收車未煞車追撞釀1死

