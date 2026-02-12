夾縫中求生：Lean 3 駕艙機車在台灣，究竟是破局者還是犧牲者？
前一週「駕艙機車」四個字突然在台灣媒體圈成為流量焦點，2026年2月交通部正式預告修法，為Lean 3這類封閉式三輪電動載具開了綠燈，距離正式合法上路只剩最後一哩。但法規就緒，不代表市場就緒。身為一個長期關注交通載具與電動車市場的人，我花了一些時間研究Lean 3的產品、市場定位、技術規格，以及台灣消費者的真實反應。這篇文章試圖用最公正的角度，把Lean 3在台灣的機會與挑戰攤開來講。只看事實，沒有個人喜好。文超長，但如果你對台灣交通的未來有興趣，值得一看。
Lean Mobility 的 Lean 3 是什麼
Lean 3 的故事要從 2013 年說起。當年 Toyota 在日內瓦車展端出一台極具科幻感的三輪電動載具 i-Road：具備封閉式座艙、主動傾斜系統、前二後一的三輪配置，想要重新定義城市移動。結果這台車在日本、法國試驗多年，始終無法跨過量產門檻，最終成了 Toyota 實驗室裡的遺憾。
十多年後，i-Road 的靈魂換了一副軀殼重生。當年 i-Road 的核心開發工程師谷中壯弘離開 Toyota，2022 年成立 Lean Mobility，把 i-Road 的理念進化成 Lean 3，並選擇台灣作為商用版的首發市場。
為什麼選台灣？可能的邏輯是：台灣擁有全球最高的每千人機車持有量、電動機車的滲透率領先各國、Gogoro 也在此建立了全球最成熟的電動機車電池交換生態系統。
台灣看起來就是完美的試驗場。
但「看起來完美」跟「真的完美」之間，差距可能比想像中大很多、很多。
第一個核心問題：Lean 3 到底是什麼的升級版？
這是 Lean 3 面臨的最根本難題：身份認同危機。
它想同時吸引機車族和汽車族，但實際上可能兩邊都討好不了。
根據 Lean Mobility 自己做的 2,000 份購買意向調查，超過八成的潛在買家目前主要騎機車，不到兩成是汽車使用者。數據很清楚的指出：Lean 3 的主要客群應是「想自機車體驗『升級』的人」，並不是「想從汽車體驗『降級 / 嚐鮮』的人」。
然而問題來了，法規把它歸類為「需要汽車駕照才能開」的電動載具。
這一刀，直接切掉了一塊潛在市場：
台灣有普通小形汽車駕照的人約是 1,357.5 萬人，有普通重型機車駕照的人約 1,415.2 萬人，有輕型機車駕照的人約為 66.1 萬人，就算有汽車駕照的人 100% 都有機車駕照，也有超過 120 萬只有機車駕照但沒有汽車駕照的騎士。他們有可能是最需要遮風避雨的封閉座艙，但法規直接把他們擋在門外。無照駕駛罰 3.6 萬，持機車照駕駛也罰 1.2 萬。真正剩下的目標客群，變成「有汽車駕照、但主要騎機車」的那群人，這群人不是沒有，但人數可能沒有想像中那麼多，且多數已經習慣「機車當作主要交通工具」的必然優點：機動性跟低使用成本。
至於本來就開車的人？Lean 3 只有 1+1 座、不能上高速公路、續航 100 公里，對有車家庭來說頂多是「第三台玩具」，不大會是主力交通工具。
公平來看：人們想買 Lean 3 的三大理由
無論是否看好，Lean 3 確實打中了一些真實的市場痛點。
理由一：遮風避雨的舒適性
台灣氣候大家都知道，夏天曬到脫皮、冬天冷到骨頭、雨季整個人濕透。機車騎士這幾十年來就是在與天候共存，而 Lean 3 提供封閉式座艙加冷氣空調，這是任何一台機車都做不到的事。
交通部修法也確認了駕艙機車不需要戴安全帽，改繫安全帶。對需要穿正裝上班的人、接送小孩或小小孩的家長、怕風吹雨淋的長輩、擔心安全帽壓壞髮型的上班男女騎士來說，這個吸引力是的確存在的。
調查也顯示，約九成受訪者的主要需求是短距離移動，「接送小孩」跟「長輩使用」分列前三大用途。這些場景都指向同一個核心需求：在保有機車靈活度的前提下，大幅提升移動舒適性。
這也是我認為 Lean 3 最強的賣點，沒有之一。
理由二：比機車更安全
台灣機車事故率不低，交通部已經天天在宣導騎車安全，毋須我多言。Lean 3 的三輪底盤搭配主動傾斜系統，過彎時會像機車一樣傾斜，但穩定性遠高於兩輪。封閉車體加上前後座三點式安全帶，碰撞時的保護性比開放式機車好上甚多。
更重要的是，後座可以安裝 ISO-FIX 兒童座椅。對接送小孩的家長來說，這是一項巨大的安全升級，終於不用讓小朋友坐在機車後座抱著前座父母但仍然承擔乘坐風險了。
對「主要騎機車、有汽車駕照、需要載家人（特別是孩童）」的族群來說，Lean 3 確實是「比機車安全、比汽車方便」的折衷選擇。
理由三：科技感與話題性
Lean 3 外型科幻、辨識度極高，天生自帶話題。調查顯示不少企業預購是衝著「展現 ESG 永續形象」來的，中小企業和新創公司把它當成接待展示用途。
台灣也有一群對新科技高度敏感的消費者（如同當初早期購買 Gogoro 的玩家們），他們可能會因「願意 / 想要」成為「第一批使用者」而支付目前的訂價。Lean 3 的獨特造型在 IG、YouTube 上極具傳播力，吸引追求個人風格的族群。
不過要誠實說：這群人的基數有限，無法支撐長期、大規模的銷售需求。
另一面：人們不想買的四大理由
接下來要講比較殘酷的部分了。
理由一：30 萬的價值錨定問題
30 萬元在台灣是一個非常「敏感」或者「勇敢」的價格帶，因為消費者腦中有非常清晰的參照標的。
從機車角度看：30 萬可以買 3 台 Gogoro 高階款，或 5 台主流 125c.c. 燃油機車。對習慣「機車就是 5~10 萬」的台灣消費者來說，Lean 3 的定價已經跨進另一個思考框架或是消費族群了。
從汽車角度看：30 萬可以買到 2012 至 2015 年的 Toyota Altis（5 人座、有後車廂、能上高速公路），或車齡 10 多年的 Honda Fit、Yaris 等省油小車。這些二手車雖然車齡較高，但載人載貨、長途跨縣市、全天候使用的能力都遠超 Lean 3。
消費心理學裡的「價值錨定效應」在這裡將會發揮很大的影響力：當 Lean 3 定價 30 萬，消費者不會拿它跟 10 萬的機車比（會覺得太貴或不同級），而是會跟 30 到 40 萬的二手車比（又會覺得太弱或太多限制）。
「同樣 30 萬，為什麼不買一台真正的車？」這個問題，Lean Mobility 必須發展非常有說服力的回答。
理由二：充電焦慮是致命的暗傷
如果價格是「明傷」，充電問題就是「暗傷」，而且可能比價格更難面對與處理。
Lean 3 採用 8.1kWh 磷酸鐵鋰電池，AC 100V 充電約 7 小時、AC 200V 約 5 小時，沒有對應快充，也不相容於 Gogoro 的換電系統。
先看住家充電的現實：台灣約七成人口住在集合住宅。大樓停車位多數沒有插座，要拉線裝表需要管委會同意，施工成本加上防水設備可能要好幾萬。路邊停車格更不用說，根本沒有充電設施。
再看公共充電：Lean 3 用的是 TES 公規插孔，不是主流的 J1772 或 CCS2，無法直接使用多數已建置的電動汽車充電樁。就算接上了，5 到 7 小時的慢充意味著要在充電站停很長一段時間，長期佔用車位還有可能會引發衝突。
最殘酷的對比或許是 Gogoro。Gogoro 在台灣擁有全球最成熟、規模最大的機車電池交換網路，超過 2,500 個站點、每天超過 40 萬次換電、不到一分鐘能完成能量補給。Gogoro 已經在台灣消費者心中建立了一個強烈的認知框架：電動載具電能補充就應該這麼的方便與快速。
Lean 3 的慢充模式跟這樣的標準放在一起，落差非常明顯。
Toyota 當年內部規劃與討論 i-Road 可否引進台灣與東南亞時，曾經跟 Gogoro 洽談合作使用 Gogoro Network 換電系統的可能性，但最終談判並未成局。原因包括電池規格差異太大（Lean 3 的 8.1kWh 遠大於 Gogoro 單顆 1.7kWh）、Gogoro 當時尚未準備好開放核心生態給外部車廠、超過兩顆電池並 / 串聯技術亦未到位、投資回報率不明等諸多因素。
Lean 3 今天也陷入了早期電動機車「慢充太慢、快充沒有、換電做不到」的三重困境。
再看住宅型態對充電的影響：
- 住透天厝有自家車庫的（可行），晚上插電就好
- 住大樓有固定車位的（困難)，要過管委會同意加裝充電設備那關
- 住大樓沒固定車位的（幾乎不可行)
- 租屋族（幾乎不可行)
算下來，Lean 3 的潛在市場立刻被砍掉六、七成。這不是靠行銷能解決的問題，這是社會與居住結構的環境限制。
理由三：新創品牌的信任挑戰
Lean Mobility 是 2022 年成立的新創。雖然有前 Toyota 工程師背書，但在台灣消費者眼中：
- 售後怎麼辦？不像 Toyota、Gogoro 有遍佈全台的保養廠，Lean 3 的維修網點還在建置中。零件供應鏈萬一中斷，車主維修就成了「潛在的」大問題。
- 二手價值完全未知。全新品類沒有歷史數據，二手轉賣給誰？潛在買家又受限於「要有汽車駕照、能接受充電限制」的小圈子，流動性一開始也不會很好。
- 政策風險也還在。法規目前是開了綠燈，但未來會不會因為其他用路人的反彈而減碼或加嚴？駕艙機車能不能拿到跟電動機車一樣的購車補助？補助對於減低車價的影嚮力夠嗎？地方政府跟不跟進？全都還在未知或者是討論階段。
早期嚐鮮買家也等於是在當系統與車種的白老鼠。對本來就習慣兩輪運具的台灣消費者來說，這是一道心理關卡。
理由四：停哪裡才不會被排斥
停汽車格：沒有妥善利用都市中有限且不足的汽車停車空間。停機車格：車體又過長或過寬，也沒有開門的餘裕。停重機格：法令似乎沒有允許。
在自動化的停車場停車也有麻煩，走機車道，車道或者入口柵欄可能過窄，進出困難。走汽車道，機車車牌掛在後方，車牌辨識攝影機通常裝在入口照汽車前方的車牌，所以無法辨識。為了要能後讓這個新物種可以入場停車，停車場都要進行必要改造。
另外也不要小看停車費率的問題，機車之所以變成全台灣人的移動主流載具，除了方便，還有低廉的整體使用成本，整體使用成本包括了購買、保養、維修、稅費與停車。機車停車費多是以「次」計費，和汽車泰半以「時」計費，長時間停車的成本有天壤之別。不要小看所謂的「一點點」錢，當初有很多人買電動機車，其中一個原因是大型都會區免除電動機車的停車費。Lean 3 如果停不進機車車格而改停汽車車位，那麼是否該按照汽車車位的費率計算停車費呢？
停哪裡都被非我族類的其他用路人嫌，停車成本又明顯增加，這將會是 Lean 3 車主的無形與有形的壓力，但這個問題的解決方案，顯然與中央及地方主管機關的法規、宣導、規劃、執行都有密切的關係，不是車主自身就能妥善且通盤處理的。
Lean 3 到底有沒有活路？
我認為有，但要小心走對方向
攤開來看，Lean 3 的處境確實艱難。但「艱難」不等於「沒機會」。關鍵是策略要對。
第一：承認自己是利基產品，不要一開始就幻想做大眾市場
Lean 3 不應該追求「取代機車」或「取代汽車」。它的甜蜜點是一個很明確的小眾：有車庫能充電、有汽車駕照、目前主要騎機車、願意為舒適和安全付初溢價的人群。
地理上，應該優先鎖定桃園、台南、高雄這些透天厝比例高的城市，暫時放棄人口密集、公寓為主的市區。場景上可以主打「接送小孩」、「長輩代步」、「小家庭的第 2.5 台車」這些具體且有情感共鳴的情境。
第二：B2B 先行或許是比較務實的策略
企業車隊是目前最合理的切入點。企業可以在停車場統一佈建充電設備，一次解決最大痛點。科技公司跟重視 ESG 的企業願意為「綠色形象」買單，使用場景也很明確：園區接駁、短程送人或送件、企業內部使用等等。
科學園區、大學校園、醫院、主題樂園、度假村這些封閉或半封閉環境，也許是天然的試驗場。
第三：充電問題必須當成第一優先來解決
幾個方向可以嘗試看看：
- 到府充電服務：參考 iONEX 的早期做法，由服務人員定期到指定地點取車充電，車主完全無感。
- 自建充電據點：在人流熱點設置「Lean Power Hub」，結合咖啡廳或便利商店，把充電等待時間轉化成休憩時光。
- 推動社區充電法規鬆綁：跟政府合作修改《公寓大廈管理條例》，簡化與易化充電設施申請流程。
第四：價格策略需要更有創意
30 萬的定價可能是最大的顯性障礙。
- 車電分離方案：把車價降到 20 萬左右，電池改成月租制，降低進入障礙。
- 訂閱或租購也是一個值得嘗試的方向：月付不到萬元，包含車輛使用、保險、保養、充電設備，大幅降低心理門檻。
- 積極爭取政府補助：比照電動汽車或電動機車的最優標準，讓實際購車成本降到 20 萬出頭。再搭配「原價保值回購」承諾，降低早期買家的轉手風險。
第五：行銷要重新定義這台車
「比汽車便宜、比機車高級」這種兩面討好的論述，也許會讓消費者覺得「兩邊都不如」。
創新的定位應是：「第一台為自己而生的現代移動艙。」
情感訴求要能打到針對 TA 的痛點：不再淋雨的上班日、給長輩最安心的代步工具、帶孩子出門終於不用提心吊膽、服裝儀容與便利移動的最佳平衡點。用真實用戶故事取代炫技式的產品展示，用痛點對比取代規格比較。
最後的話：Toyota i-Road 的教訓不能忘
Toyota i-Road 試驗多年最終未能量產，核心原因應該不是技術不行或不成熟，而是找不到一個夠大、願意買單、能夠長期獲利的市場。
Lean 3 承載了 i-Road 未竟的夢想，但也必須正視 i-Road 沒有展翅起飛的事實。台灣的機車生態、Gogoro 電動載具的換電網路、汽車市場都已經高度成熟，要在三者之間硬開出第四條路，難度不可謂不高。
但「難」永遠不代表「不可能」。
如果 Lean Mobility 能做到：精準鎖定利基客群、優先解決充電問題、用創意價格策略降低門檻、建立早期成功案例再逐步擴大，Lean 3 不是沒有機會在台灣市場踏出穩妥的第一步。
反過來說，如果急著追求規模、忽略充電基礎建設、定價策略僵化、行銷定位模糊，那 Lean 3 的未來不排除走向大多數網民的第一反饋：這車適合台灣嗎？
時間會給出答案。至少在這個當下，Lean 3 的故事清楚地告訴我們：在交通載具的世界裡，技術從來都不是最難的部分，找到對的市場、對的人、對的價格與使用場景，才是真正的決勝點。
本文轉載自2026.02.07「彭明義」，僅反映作者意見，不代表本社立場。
其他人也在看
頂尖 1% Coding Agent 玩家必學的 4 個小技巧：埋一句「金絲雀」，考考你的 AI 有沒有放空！
在Y Combinator的Podcast中，技術領導者深入探討了Anthropic推出的Claude Code和AI代理如何引領軟體開發的新風潮。
全球首創「體內編程CAR-T」誕生！中國醫藥大學附設醫院攜手長聖生技為實體癌治療開新局
癌症長期高居國人十大死因之首，而在全球癌症患者中，超過九成屬於實體腫瘤，被視為目前CAR-T細胞治療最難突破的領域。中國醫藥大學附設醫院今（10）日宣布，攜手長聖生技成功研發全球首創的「EXO 001靶向外泌體平台」，可在病人體內直接編程T細胞，生成具多靶向辨識能力的奈米抗體CAR-T細胞。動物實驗顯示，該技術對多種實體癌展現顯著療效，甚至可完全清除癌細胞，為末期實體癌治療帶來全新策略。
廢除巴塞爾協議III 等同於解開銀行金庫的封條
放寬金融監管是川普的施政方針之一，準聯準會主席華許也支持廢除巴塞爾協議III，川普的金主之一摩根大通CEO Jamie Dimon長期批評巴塞爾終局方案是沒必要的限制，加上金融股佔道瓊成分股權重約27.5%至27.7%，高盛又是道瓊第一大權重股，佔11.4%，高盛股價每波動1%，對道瓊點數的影響力約為61 點，這比市值最大的微軟或蘋果的影響力還要大得多。
道瓊上五萬 川普喊十萬
2026年2月6日道瓊指數收盤首次站上5萬點，川普發聲上看10萬點，成為周末的熱搜焦點，川普要在剩下約三年任期內從5萬點翻倍至10萬點，意味著年複合成長率(CAGR)需達到約26%，這遠高於美股長期平均回報(約8-10%)。這種激進的預期管理可能會助長投機風氣，使市場估值脫離基本面，增加未來劇烈回調的風險。
《大破大立迎新象》 陶文：丙午太歲主蛻變 人生要Reset！
即將進入丙午馬年，這在命理學上稱之「赤馬紅羊」年，傳統上只要碰到這一年會有大變動，易經理財專家陶文建議民眾，丙午馬年是一個蛻變期，不妨趁著今年重新設定、衝刺學習，說不定會有意外收穫。 陶文鑽研易經近五十年，融會七政四餘、奇門遁甲、東西方星象等命理，多年來協助個人及企業翻轉命運，為兩岸企業家所推崇，尤其從易經卦象分析財經趨勢有個人獨到的見解。
台股馬年有機會上攻4萬點？證交所林修銘：可以期待，盼「更多台灣優秀企業，透過資本市場讓大家看到」
台灣證券交易所董事長林修銘在周三（2/11）台股蛇年封關日的首次封關活動中，被媒體問及台股指數在馬年是否可能上看4萬點時表示，這是可以期待的。 林修銘也強調，2026年證交所的目標之一是國際化，連結更多國際資本市場，同時希望讓更多台灣的優質企業，透過資本市場讓更多人看見。
鄭麗君赴美簽貿易協定，美製車零關稅傳底定…車輛公會提5配套：上下游影響30萬勞工家庭工作機會
行政院副院長鄭麗君周二(2/10)晚間赴美，為簽署台美對等貿易協定（ART）做準備，眾所矚目的「美國進口車零關稅」，外傳將同步在本周底定。經濟部同日下午，急召集九大汽車業者討論。 車輛公會會後呼籲，政府應備妥週全配套，守護「台灣製造」的核心價值，維繫維內需與交通韌性。包含設立「汽車產業轉型基金」、補助車廠研發轉型、協助擴大外銷市場等5大建言。
齊柏林衛星首批影像曝光：1米解析目標達陣「處理後可達0.7公尺」！福衛八號第二顆衛星何時升空？
國家太空中心（TASA）周三(2/11)釋出多張照片，展示台灣福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」首波影像成果，包括台灣的新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場的空拍圖，不僅驗證達成原始解析度1米的目標，更充分展現衛星在城市觀測與細節辨識的優異性能。 行政院長卓榮泰周三指出，齊柏林衛星所提供的影像資料，將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域，並期許「競逐太空」、讓我們「飛向宇宙、浩瀚無垠！」齊柏林衛星將持續守護台灣。
馬年有紅包行情
上週台股真的驚心動魄，不想抱股過年投資人趁著封關前賣股，引發外資殺盤，大盤二度回測月線，隨後八大官股護盤低接及散戶資金逢低進場，打出二支長下影線，成交量7000多億元，2/9日開盤強彈600點，形成雙樁底型態，反轉成功機率達80%以上，為春新開紅盤直攻33000點埋下好的契機。
高市早苗狂勝引爆「高市火箭」！日股單日噴漲5％，投資首選4面向
日本首相高市早苗所率領的執政聯盟，在總共465席中獲得352席，一舉突破了修憲與絕對執政所需的2／3門檻，自民黨更是拿到316席，創下1955年創黨以來的最高紀錄！「壓倒性勝利」的政治氣勢，今（2／9）早也帶動日股與亞股噴漲。2月9日，日經225指數開盤狂噴逾5％，更強勢站上5萬7000點大關，也帶
高市早苗大勝！日股漲日圓危險？「高市交易」是什麼？
日本眾議院大選，高市早苗率領自民黨，創下二戰後國會選舉的歷史新高，也意味著跨越修憲門檻。日股9日出現慶祝行情大漲，但是市場上仍擔憂「高市交易」的風險。到底那是什麼？如何影響日圓匯率？修憲會讓日本往後可引進核武？日本8日舉行眾議院大選，儘管多地高市早苗率領自民黨單獨取得316席，超過了465個總席次的
京站、百八魚場併購案，背後推手是他們！一樁2億生意，關鍵在「完美飯局」？
崇格鎖定中小企業併購藍海，靠「啃雞骨頭」精神與細膩控場，挖掘 5 千億長尾商機。
不走霸道總裁路線！解密 Anthropic「蜂巢思維」，如何在10天內催生Cowork？
Anthropic沒有中央決策者的「蜂巢思維」模式，被認為是AI時代下少數能夠存活的公司樣貌。
《美股》收盤速報：道瓊連3紅畫句號 費半逆揚
【時報-台北電】美股三大指數周三(11日)全數走低，標普持平，那指跌幅較大，道瓊則無法連四個交易日繼續收紅。不過，費半卻大幅走高，包括NVIDIA、英特爾以及台積電ADR都上漲，美光甚至飆升10%。另外，美國一月非農就業人數新增13萬，遠高於部分經濟學者預估只增加5.5萬人。同時，失業率也從4.4%小幅降至4.3%。美國最新的勞動力報告大好之下，CME(芝商所)FedWatch Tool數據中，高達95%的機率聯準會在一個月之後不會變動利率，只剩下約5%覺得，聯準會下次還會降息一碼。 ★四大指數 美股道瓊下跌66.74點或0.13%，收50,121.40點。 S&P500下跌0.34點或0.00%，收6,941.47點。 NASDAQ下跌36.01點或0.16%，收23,066.47點。 費城半導體上漲184.73點或2.28%，收8,291.86點。 ★11大類股 能源類股(SPNY)漲2.59% 必需消費類股(SPLRCS)漲1.40% 原物料類股(SPLRCM)漲1.30% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.87% 醫療類股(SPXHC)漲0.60% 工業類股(SPLRCI)漲0
《經濟》美車零關稅衝擊 勞部：研議30億補助與就業掛勾
【時報-台北電】勞動部11日邀集經濟部、六大整車公司工會理事長召開座談。勞動部長洪申翰表示，將與經濟部共同研議30億元汽車產業補助經費的支出機制，強化與勞工就業權益的連結，避免業者一方面申請補助，但卻損及勞工權益。 經濟部已宣布「車行天下」計畫，對汽車產業將爭取30億元專款補助，在11日的座談會過程中，工會代表認為，政府應明確監督汽車業者，申請經濟部轉型經費時，亦同步保障勞工就業權益。洪申翰表示高度認同，勞動部將與經濟部研議，如何將補助措施與勞工就業權益做掛鉤。 全國產業總工會理事長戴國榮也指出，政府還未釐清未來美製車進口零關稅政策上路後，相關產業鏈中受影響的勞工規模與範圍，及未來若汽車產業轉型，對就業市場影響的相關調查。洪申翰認為，各車廠轉型方向不同，尚難預判職缺增減情形，但政府資源將以提升競爭力、強化職能為主軸。 推動汽車產業升級的過程，如何同步保障勞工就業權益，洪申翰指出，汽車產業工會目前立場是希望勞工能續留原產業，後續將研議如何讓汽車產業勞工提升職能、技能，相關經費將從韌性特別預算所編列的150億元的支出。年後將與經濟部共同舉辦勞資政府三方社會對話，補足資訊落差，協調轉型調適方
《經濟》美車零關稅衝擊 經部：汽車業產值恐減少40億
【時報-台北電】中華經濟研究院評估美汽車零關稅對於國內相關產業產值影響1.94％，經濟部長龔明鑫11日於經濟部業務會報會前受訪時表示，影響約為40億元，經濟部匡列30億元專款協助，支持業者升級轉型、自主研發，進一步出口海外市場。 據統計我國汽車產業年產值高達5,000億元，工廠家數約2,700家，就業人數約8.3萬人，若涵蓋上下游廠商則多達30萬人。龔明鑫說，經濟部委請智庫評估美汽車關稅最極端情況的影響程度，約影響國內汽車相關產業產值1.94％，大約減少40億元產值。因此，經濟部已擬定30億元的「車行天下」計畫。 他說，目前國內國產車市占約51％，美系車、亦即美國製造整車，未來市占應會增加。不過，被取代的不一定就是國產車，也可能是取代日系車、歐洲車，所以智庫評估對國產車影響程度才較小，未來開放後再觀察實際情況。他亦強調，外界認為國產車沒有出口的能力，但過去就有出口到中東等，未來也可能有相關計劃，這部份就不便代業者透露。 龔明鑫說明，「車行天下」計畫除金融支持之外，升級轉型還是最重要的。他表示與業者座談中提到，雖然很多國內汽車業者母廠是在國外，但還是有很大機會可發展自主研發，經濟部也會支
「太吵了！」鄰居嫌對面幼兒園嬉鬧 竟「掏3長槍狂掃射」辯：心情不好
台北市文山區一間幼兒園從今年1月下旬開始，園區外牆、玻璃窗及水管等設施陸續出現彈孔和毀損痕跡，令校方與家長恐慌。警方獲報後展開追查，發現竟是住在幼兒園對面、僅隔一條巷子的43歲黃姓男子所為。黃男因不滿幼兒園孩童嬉鬧，還有廣播聲太吵雜，竟持改裝空氣槍朝園區射擊，所幸無人傷亡。
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
停車3小時要花6百! 年貨大街旁停車場收費惹議
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導不少民眾過年必逛北市年貨大街，鄰近塔城街卻出現半小時收費100元的停車場，等於逛3小時就要收600元，引發民眾抱怨連連，而且一天收費無上限，要是一不小心停太久，收費恐怕超過4千元，對此業者回應，市府也漲價，他們也只是跟風調漲價格。
《國際產業》盧特尼克：輝達晶片銷中 須確保軍方無法取得
【時報-台北電】美國AI晶片巨頭輝達的H200晶片銷中一波三折。據傳輝達目前仍與美國政府就許可條款進行談判，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）10日強調，輝達必須接受詳細的許可條款，確保中國軍方無法獲得先進晶片。 路透日前引述消息人士透露，川普政府約三周前預告將批准輝達向中國銷售H200先進晶片的許可，但輝達尚未接受官方開出的「認識你的客戶」（Know-Your-Customer，KYC）條款，該條款是美國要確保中國軍方無法獲得晶片的措施，另還包括部分其他條件。 盧特尼克10日出席美國國會聽證會時表示，許可條款非常詳細，「這些條款是與國務院共同制定的，輝達必須遵守相關規定」。至於是否相信中國會遵守H200晶片使用限制，盧特尼克表示，「這個問題應交由總統川普來回答。」 美國此前嚴加防堵先進晶片流入中國，如今白宮政策轉彎，於1月中旬宣布，批准輝達向中國銷售H200晶片。對於該決策，盧特尼克最新表示，中美之間的關係複雜，掌握在川普和美國國務卿盧比歐手中，並指商務部聽從其指導和指示。 報導指出，輝達目前仍與川普政府就授權條款進行談判。輝達表示，其角色只是美國政府與潛在客戶之間