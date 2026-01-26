夾鏈袋裝錯反而壞更快？這8種東西千萬別密封
生活中心／杜子心報導
夾鏈袋幾乎是家家戶戶必備的收納神器，裝零食、分裝食材、旅行帶盥洗用品都很方便，但你可能不知道，有些東西放進密封袋反而更容易壞掉。夾鏈袋其實因為不透氣、容易積濕氣與悶熱的特性，有8種常見物品並不適合長時間放在夾鏈袋裡，保存方式不對，還有可能加速腐壞，甚至影響安全。
蔬菜需要通風才能避免因濕氣過多變得黏糊。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）
根據《Southern Living》整理，8種不適合放在夾鏈袋的東西分別是，第1種是蔬菜，許多蔬菜需要通風才能避免因濕氣過多變得黏糊，因此販售包裝通常會留孔洞，像甜椒切片雖能短暫存放，但整顆蔬菜最好放在蔬果抽屜或原包裝中；第2種是整顆水果，同樣需要透氣環境，密封容易影響熟成速度，還沒達到最佳風味就可能腐爛，尤其莓果更容易發霉，建議放在原本的盒裝或有開口的容器；第3種是酸性食物，例如番茄醬、檸檬汁醃肉或燉煮湯品，研究指出塑膠接觸酸性物質時，可能釋出更多微粒，建議改用玻璃容器保存；第4種是蘑菇，放進塑膠袋容易因濕氣累積變得軟爛，專家建議用紙袋裝並放入冰箱，且存放前避免用水清洗。
電子產品密封後容易因潮濕空氣導致損壞。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）
第5種是熱食，直接裝進夾鏈袋可能讓大量塑膠微粒進入食物中，應等食物降溫後再保存，或改用耐熱容器；第6種是電子產品，像手機與電池對溫度與濕度都很敏感，密封後容易因潮濕空氣導致損壞，電池碰在一起還可能短路或耗電；第7種是衣物，長時間密封會困住濕氣與異味，換季收納應選透氣收納袋或放入乾燥劑；第8種則是種子，若存放環境過濕容易發霉甚至提早發芽，建議先風乾後放入信封，置於陰涼乾燥處保存。專家也提醒，善用夾鏈袋固然方便，但保存方式選錯，反而可能讓物品壽命縮短。
原文出處：密封袋裝水果更容易爛？盤點8種NG收納物品：電子產品放進去恐會短路
