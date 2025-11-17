奇博克事件十年後 奈及利亞再傳25名女學生遭綁

奈及利亞警方今天(17日)表示，西北部一所女子中學清晨遭持槍犯罪集團闖入，25名女學生遭綁架，一名教職員在襲擊中遭槍殺。

這起攻擊發生在震驚全球的奇博克(Chibok)綁架事件十多年後——當年將近300名女學生在國家東北部動盪地區被掳走，引發國際關注。此後，奈及利亞陸續發生多起涉及學童的綁架案件。

警方指出，這個幫派成員攜帶精良武器，清晨約4時(格林威治時間3時)闖入凱比州(Kebbi state)公立綜合女子中學，對校園四處掃射。警方雖然迅速派員前往，但嫌犯疑似已翻越圍牆，從宿舍綁走25名學生，押往不明地點。

根據一份提交給聯合國的報告，副校長在抵抗槍手時遭到殺害，一名保全人員受傷。

警方表示，軍方、警方特遣隊與地方自衛隊已在當地展開搜尋行動，沿著匪徒可能撤離的路線與周邊森林搜查，希望救回遭綁學生並逮捕犯罪集團。

奈及利亞西北部多年來深受武裝犯罪集團(當地俗稱「土匪」)威脅。這些幫派經常武裝搶奪牲畜、襲擊村落、綁架居民並焚燒民宅，使該地區成為奈及利亞綁架事件最嚴重的地帶。

自2009年伊斯蘭極端組織博科聖地(Boko Haram)在東北部查德湖盆地(Lake Chad basin)崛起以來，奈及利亞持續面臨武裝暴力問題。

2014年4月，奇博克鎮有276名女學生遭綁架，震驚全球；至今仍有近百人下落不明。去年3月，卡杜納州(Kaduna)庫里加(Kuriga)亦有逾130名學生遭武裝分子擄走，所幸最後全數獲釋。

大量綁架案件未被通報，使境內相關數據難以掌握。不過，國際慈善團體救助兒童會(Save the Children)去年公布的報告指出，自2014年初至2022年底，全國已有超過1680名學生在校園內被綁架。

在多重安全危機夾擊下，奈及利亞綁架情勢急遽惡化，在全國蔓延成一門「產業」，並成為土匪與聖戰組織常用的手段。

當局曾嘗試在西北部與武裝分子談判、簽署和平協議，並動員地方自衛隊支援，但整體成效有限。批評者直言，奈及利亞綁架危機已全面失控。(編輯 : 廖奕婷)